Dziś trzeci dzień Białego Miasteczka przed KPRM. Do protestujących dołączą nowe zawody

Autor: JPP • Źródło: Rynek Zdrowia • 13 września 2021 08:30

Poniedziałek, 13 września, to trzeci dzień Białego Miasteczka przed KPRM. Do protestujących dołączą dziś nowe zawody, prawdopodobnie mają to być fizjoterapeuci i technicy.