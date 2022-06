Dziś poznamy wiceprezesów Naczelnej Rady Lekarskiej. Trwa pierwsze posiedzenie nowej NRL

O godz. 9.00 po raz pierwszy zebrała się nowa Naczelna Rada Lekarska, wybrana w trakcie majowego XV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

- Jednymi z punktów obrad są wybory wiceprezesów Naczelnej Rady Lekarskiej oraz przewodniczących poszczególnych komisji i zespołów - mówi Renata Jeziółkowska, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej.

Przypomnijmy, że w trakcie majowego XV Krajowego Zjazdu Lekarzy wybrano nowego prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dotychczasowego prezesa Andrzeja Matyję, który piastował urząd od 2018 roku, zastąpił Łukasz Jankowski.

Na Jankowskiego oddano wówczas 252 głosy, jego kontrkandydat Matyja otrzymał 192.

Dziękując za wybór Łukasz Jankowski, dziękował wszystkim głosującym delegatom, "zarówno na wizję samorządu przyszłości, ale i obecnego samorządu" - Te wizje mają ze sobą dużo wspólnego - zapewniał tuż po wyborach.

- Stanąłem tutaj na scenie prosząc o zaufanie i narzędzia do działania. Teraz je otrzymałem. Państwa zaufanie traktuję jako zobowiązanie. Będę starał się rozwijać to co było dobre i udoskonalać samorząd - mówił Jankowski.