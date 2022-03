Dziś decyzja rządu o końcu maseczek i kwarantanny

We wtorek, 22 marca, rozpoczęły się obrady Rady Ministrów. Jednym z punktów posiedzenia są decyzje w sprawie obostrzeń covidowych.

Rzecznik rządu Piotr Müller w poniedziałek wyraził przekonanie, że Rada Ministrów zajmie się również rekomendacją ministra zdrowia dotyczącą zakończenia obowiązku noszenia maseczek. Zaznaczył, że decyzje kierunkowe właściwie są przyjęte, została kwestia zatwierdzenie terminu.

Z kolei w piątek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że rekomendacja ministra zdrowia dotycząca zakończenia obowiązku noszenia maseczek przewiduje termin od 1 kwietnia.

Andrusiewicz dodawał, że izolacja i kwarantanna "też raczej powinny zniknąć z naszego życia".

- Ostateczną decyzję podejmie premier - zaznaczył rzecznik resortu zdrowia.

Minister zdrowia Adam Niedzielski w ubiegłym tygodniu na antenie Radia Puls komentował malejącą liczbę nowych zakażeń.

- To tak naprawdę otwiera pewną przestrzeń do dalszych decyzji związanych z maseczkami i z przejściem, na przykład, ze stanu epidemii do stanu zagrożenia epidemicznego - przyznał minister.