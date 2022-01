Dymisja ministra zdrowia? Niedzielski: to oczywiście tylko pogłoski

Minister Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej 19 stycznia ostrzegał przed piątą falą, przyznawał że dynamika zakażeń jest ogromna, zapowiedział też wprowadzenie pracy zdalnej w administracji

Poza tym odniósł się do krążących w mediach plotek odnośnie jego ewentualnej dymisji

- Jeżeli chodzi o kwestie związane z pogłoskami o dymisji to są to tylko oczywiście pogłoski- zaznaczył

Nie będzie dymisji ministra

Podczas środowej (19 stycznia) konferencji prasowej Ministerstwa Zdrowia, szef resortu odniósł się do pytania związanego z testami antygenowymi - Izba Aptekarska podkreśla, że jest wysokie zapotrzebowanie na te testy.

- Jeśli chodzi o kwestie testów antygenowych to my jesteśmy przygotowani do ich zdecydowanie większego zastosowania. Dokonujemy zakupów i systemu odtwarzania według bieżących umów i kontraktów - zaznaczył.

Powyższa odpowiedź była także wstępem do odpowiedzi na plotki dotyczące jego rzekomej dymisji. Zapytano bowiem o to, czy ewentualna dymisja może być powiązana z procedowaną w Sejmie ustawą o szczepieniach.

