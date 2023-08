Dwóch lekarzy i były wiceminister zdrowia jedynkami na listach PiS. Co z minister Sójką?

Medycy i były wiceminister zdrowia lokomotywami napędowymi kampanii PiS

Poseł i lekarz endokrynolog Czesław Hoc wystartuje jako jedynka z Koszalina, poseł i lekarz ginekolog Bolesław Piecha z Rybnika, a minister cyfryzacji i były wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński z Olsztyna.

Do pozycji lidera w okręgu pilskim od dawna przymierzał się Adam Niedzielski. W kuluarach mówiło się, że utrata funkcji ministra zdrowia będzie się równać z utratą możliwości bycia jedynką na liście Prawa i Sprawiedliwości. I faktycznie, jako lidera w Pile wskazano posła Krzysztofa Czarneckiego.

Pojawiły się jednak pewne kontrowersje. Podczas ogłaszania jedynki w okręgu pilskim, na telebimie za Jarosławem Kaczyńskim pojawiło się nazwisko obecnej minister zdrowia Katarzyny Sójki. Spekuluje się, że musiała ona stracić pozycję lidera w ostatniej chwili.

Źródło: Konferencja Prawa i Sprawiedliwości.

Jedynki na listach PiS związane z ochrona zdrowia

Czesław Hoc obecnie pełni funkcję m.in. zastępcy przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia. W 1979 r. ukończył wydział lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej. Posiada specjalizację drugiego stopnia z zakresu chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej i endokrynologii. W tegorocznych wyborach ponownie wystartuje z okręgu koszalińskiego.

Bolesław Piecha również jest m.in. zastępcą przewodniczącego sejmowej komisji zdrowia. W 1983 r. ukończył wydział lekarski Śląskiej Akademii Medycznej. Potem w 2000 r. studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. W latach 2005-2007 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia. Był też senatorem i eurodeputowanym. W poprzednich wyborach parlamentarnych startował z Bielska-Białej.

Janusz Cieszyński kończył studia z zakresu finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2009-2014 pracował w firmie telekomunikacyjnej Orange Polska w działach finansów i marketingu. jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2018-2020, był odpowiedzialny za informatyzację sektora zdrowia. Następnie pełnił funkcję wiceprezydenta Chełma. W latach 2021-2023 był zaś pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa, a od 2023 r. jest ministrem cyfryzacji.

Z resortu zdrowia odchodził w atmosferze skandalu, towarzyszącego zakupom przepłaconych i w dużej części nigdy niedostarczonych respiratorów z MZ, wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Do dzisiaj przekonuje, że jego odejście wynikało z wcześniejszych ustaleń. Zasługą wiceministra Janusza Cieszyńskiego było skuteczne przyspieszenie procesu cyfryzacji ochrony zdrowia. To on był twarzą wprowadzenia i upowszechnienia m.in. e-recepty.

Pełne listy kandydatów partii rządzącej w nadchodzących wyborach - jak zapowiedział dziś Jarosław Kaczyński, zostaną upublicznione w najbliższych dniach.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.