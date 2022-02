Dramatyczna sytuacja szpitali na Ukrainie. Polska Misja Medyczna alarmuje

Wkrótce na Ukrainę trafią pierwsze transporty z niezbędnymi materiałami medycznymi. Akcją kieruje Polska Misja Medyczna

Polska Misja Medyczna informuje o rosnącej skali kryzysu humanitarnego na Ukrainie. Szpitale nie mają wystarczająco środków do zapewnienia pomocy medycznej wszystkim potrzebującym.

Wkrótce na Ukrainę trafią pierwsze transporty z niezbędnymi materiałami medycznymi.

Konwoje z pomocą humanitarną i pilnie potrzebna pomocą medyczną są uwięzione w ogromnych kolejkach do przejść granicznych, razem z tysiącami ludźmi próbującymi wydostać się z ogarniętego wojną kraju.

Kursujące między dwoma krajami samochody to najważniejszy most pomiędzy polskimi magazynami a ukraińskimi szpitalami. W Krakowie do wyjazdu czekają opatrunki i środki do zabezpieczania ran wojennych, zakupione przez Polską Misję Medyczną.

Przedstawiciele polskiej organizacji spotkają się na przejściu granicznym w Krościenku z ukraińskimi partnerami tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Następnie krakowskie stowarzyszenie będzie regularnie zapewniać dostawy środków medycznych.

– Z ukraińskich szpitali spływają do nas kolejne listy pilnych potrzeb, a magazyny na miejscu są puste - mówi Małgorzata Olasińska-Chart z Polskiej Misji Medycznej.

Czego najbardziej brakuje?

Brakuje opatrunków, środków zabezpieczających personel medyczny, worków na krew. Dodatkowo potrzebne są koce, latarki, baterie.

- Sytuacja nie dotyczy tylko najbardziej wrażliwych miejsc w kraju, w tym momencie nie ma znaczenia, czy mówimy o dużym szpitalu czy przychodni – braki są wszędzie - dodaje Olasińska-Chart.

Organizacja prowadzi zbiórkę środków na pomoc szpitalom w Ukrainie, z której zakupi artykuły odpowiadające na zgłaszane na bieżąco potrzeby.

Kryzys medyczny może przybrać na sile

Wśród odbiorców pierwszych transportów z pomocą znajdują się Centra Ratownictwa Medycznego w Lisiczańsku i Kramatorsku, gdzie poza opatrunkami trafią też m.in. środki ochrony indywidualnej dla brygad ratowniczych. Część środków trafi do szpitali w obwodzie lwowskim.

Z doświadczeń zdobytych przez organizację podczas organizowania pomocy medycznej m.in. w Syrii i Afganistanie kryzys medyczny może przybrać na sile, co poważnie zagrozi nie tylko życiu poszkodowanych w walkach, wymagających natychmiastowej uwagi specjalisty, ale wszystkich mieszkańców kraju.

- Obawiamy się, że na miejscu zabraknie personelu medycznego – lekarze będą zmuszeni opuścić kraj, nie będą otrzymywać wynagrodzeń lub padną ofiarami ataków, które są wymierzone w budynki mieszkalne i szpitale, jak miało to miejsce w Wuhłedarze – dodaje przedstawicielka organizacji.

- Nie wiemy jeszcze, jakie będą możliwości wysyłania na miejsce misji medycznych z lekarzami-wolontariuszami, cały czas obserwujemy rozwój sytuacji, otrzymujemy wiele wiadomości o chęci zaangażowania się w pomoc Ukraińcom zarówno od naszych stałych wolontariuszy, jak i osób, które chcą po raz pierwszy pomagać na linii frontu, ale nie możemy nikogo narażać na niebezpieczeństwo. Na pewno będziemy uważnie obserwować możliwości współpracy z centrami recepcyjnymi i szpitalami w Polsce, do których trafią uchodźcy - podkreśla.