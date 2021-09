Dr Michał Sutkowski: musimy likwidować tę bombę, która się nazywa długiem zdrowotnym

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych był gościem Porannej Rozmowy na antenie RMF FM. Mówił o szczepieniach, trzeciej dawce, ale również lekarzach POZ oraz teleporadach

- Od 1 października wchodzi rozgraniczenie, kiedy pacjenta możemy leczyć przez teleporadę, a kiedy nie - przypominał

Dr Sutkowski: od 1 października twarde rozgraniczenie ws. teleporad

Lekarz przyznał, że teleporady były nadużywane, dodał jednak, że sytuacja wkrótce się zmieni.

- Wchodzi od 1 października twarde rozgraniczenie, kiedy pacjenta możemy leczyć poprzez teleporadę, a kiedy nie. Jest ono twarde, ale dobre. Ja bym powiedział tak: dla wielu pacjentów jest to dobra rzecz (teleporada - przyp. red.), nie tylko w pandemii, dobra, wygodna dla lekarzy pewnie też - komentował.

Prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych: leczmy się!

Dr Sutkowski apelował przy okazji o rozbrojenie "długu zdrowotnego".

- Musimy likwidować tę bombę, która się nazywa długiem zdrowotnym, bo Polacy przestali się leczyć i przestali często niestety być leczenie - podkreślał.

Problemem były przez wiele miesięcy zamknięte przychodnie i gabinety POZ, ale teraz - jak wskazywał dr Sutkowski - sytuacja jest zdecydowanie lepsza.

- Tymczasem my (lekarze - przyp. red.) obserwujemy, że pacjenci są letargu. Nie wrócili do specjalistów, nie w takiej ilości jaka jest potrzebna do rozbrojenia tego długu zdrowotnego. Apeluje: leczmy się, bo rzeczywistość może być taka, że za kilka miesięcy, za dwa, za pięć, jakiś mikro lockdown znów może się pojawić - ostrzegał.

