Dr Grzesiowski: konieczne wprowadzenie obostrzeń i czasowe zamykanie szkół

Wprowadzenie obostrzeń i czasowe zamykanie szkół - postuluje dr n. med. Paweł Grzesiowski

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19 mówił w środę, 3 listopada, o obecnej sytuacji epidemicznej

Wskazywał, że szkoły na Podlasiu i Lubelszczyźnie należałoby zamknąć, by uspokoić sytuację epidemiczną w tych regionach

Postuluje też wprowadzenie limitów osób w zamkniętych pomieszczeniach i ustawowy obowiązek noszenia maseczek

Dr Grzesiowski: konieczne wprowadzenie obostrzeń

O aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce mówił w środę, 3 listopada, dr n. med. Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19. Lekarz odpowiadał między innymi na pytania, czy należałoby wprowadzić obostrzenia.

- Ograniczenie mobilności i interakcji międzyludzkich przynosi efekty. A więc zmniejszenie liczby osób w zamkniętych pomieszczeniach, zmniejszenie liczby osób na uczelniach, w komunikacji publicznej - wskazywał.

Czytaj również: Ekspert ds. COVID-19 apeluje o zmianę przepisów. Kwarantanna również dla zaszczepionych

Czasowe zamykanie szkół

Podkreślił, ze ograniczenia muszą być precyzyjnie zaplanowane.

- Tu nie chodzi o jakiś lockdown, żebyśmy zamknęli wszystko. Już wiemy, że te lockdwony ogólnokrajowe są nadmiernym działaniem, tu powinniśmy działać lokalnie i w celowany sposób - przekonywał.

Jak dodał sensowny byłby pomysł zamknięcia szkół na okres dwóch tygodni.

- To może spowodować uspokojenie sytuacji w danym regionie. To co w tej chwili widzimy na przykład na Lubelszczyźnie czy na Podlasiu - tam już szkoły od co najmniej miesiąca należałoby rozważyć zamknięcie tej drogi przenoszenia wirusa - twierdził ekspert NRL.

Limity i ustawowy obowiązek maseczek

Kolejnym elementem jest wprowadzenie limitów oraz wprowadzenie ustawowego obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach.

- Wirus przenosi się na skutek kontaktów ludzi w zamkniętych pomieszczeniach, a więc pierwszym działaniem powinno być zmniejszenie liczby osób w pomieszczeniach. Wszelkie imprezy masowe, wszelkie imprezy z udziałem wielu osób odbywające się w zamkniętych pomieszczeniach, powinny być tym pierwszym działaniem ograniczającym. Tak samo jak wprowadzenie obowiązku noszenia maseczi, jako zasady obowiązkowej, tu nie ma dyskusji, to powinien być obowiązek ustawowy w zamkniętych pomieszczeniach.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.