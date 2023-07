Darmowe leki dla dzieci i seniorów 65+. Ustawa przyjęta przez Sejm

13 lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Zakłada ona rozszerzenie osób objętych dotychczasowym programem darmowe leki 75+ o dzieci do lat 18 oraz seniorów powyżej 65 lat

Ustawa trafi teraz do Senatu. - Na pewno zostanie wdrożona od 1 stycznia 2024 roku, ale przygotowujemy się do tego, żeby być gotowym na wrzesień - zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski

Darmowe leki dla dzieci i seniorów 65+

Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Zmiany wprowadzone w ustawie zakładają rozszerzenie osób objętych dotychczasowym programem darmowe leki 75+ o dzieci do lat 18 oraz seniorów powyżej 65 lat.

Ministerstwo Zdrowia wylicza, że rozszerzenie darmowych leków obejmie ponad 4 mln seniorów oraz ponad 7 mln dzieci, a liczba preparatów na liście refundowanej ma sięgać pona 4 tys. pozycji.

Według zapowiedzi resortu zdrowia lista ta (ogłaszana w obwieszczeniu, oddzielnie dla seniorów i oddzielnie dla dzieci) zostanie ustalona w konsultacjach z ekspertami.

W głosowaniu na sali plenarnej 438 posłów poparło ustawę, 12 było przeciw, 2 głosy były wstrzymujące.

Od kiedy darmowe leki dla dzieci i seniorów

W trakcie prac w Komisji Zdrowia posłowie opozycji zwracali uwagę, że pierwotnie projekt zakładał, by program, który ma kosztować 4,6 mld zł, był finansowany z budżetu państwa. Ostatecznie do Sejmu wpłynęły jednak zapisy mówiące, iż koszty pokrywane będą z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. To - jak podkreślali - uszczupli wydatki na inne świadczenia.

Proponowano powrót do finansowania z budżetu, ale poprawka ta przepadła w głosowaniu. Podobnie jak propozycje, by program objął osoby uczące się do zakończenia nauki czy wszystkich rencistów i emerytów.

Teraz ustawa trafi do Senatu, który ma miesiąc na jej rozpatrzenie. Najbliższe posiedzenie zaplanowano na 26-28 lipca.

- Refundacja na pewno zostanie wdrożona od 1 stycznia 2024 roku, ale przygotowujemy się do tego, żeby być gotowym na wrzesień - tłumaczył w niedawnej rozmowie z TVP Info minister zdrowia Adam Niedzielski.

