Czy Polacy ufają lekarzom? Nie, bo u nas wygrywają teorie spiskowe i antyzdrowotna propaganda

Z międzynarodowego badania IPSOS wynika, że tylko 39 procent respondentów z Polski twierdzi, że ma zaufanie do lekarzy. Dla porównania, w Hiszpanii to zaufanie wskazało 71 proc. respondentów

Gdy analizujemy sytuację w Polsce pod kątem tego, jaki zawód darzymy największym zaufaniem, to lekarze są na drugim miejscu, po naukowcach (48 proc.)

- W Polsce w ogóle mamy problemy z zaufaniem komukolwiek. Jeśli już mamy komuś ufać, to chociaż to zaufanie nie należy do najwyższych (w porównaniu do innych krajów), są to naukowcy i lekarze - mówi dr Marta Makowska

W Polsce w porównaniu z krajami Zachodu, kuleje edukacja zdrowotna i profilaktyka. Działania antyzdrowotne, propagowane przez różne grupy, nie tylko antyszczepionkowców czy antystatynowców, u nas bardziej przebijają się do społeczeństwa niż w krajach, gdzie ta świadomość zdrowotna jest na wyższym poziomie - komentuje Jakub Kosikowski

IPSOS przeprowadził międzynarodowe badanie dotyczące zaufania do różnych profesji, w tym lekarzy (Global Trustworthiness Index 2022). Wśród ankietowanych w 2022 roku respondentów są również Polacy.

Z badania wynika, że na tle 25 krajów wypadamy najgorzej. Każdy inny odpytany naród pokłada więcej zaufania w lekarzach niż my. Tylko 39 procent respondentów z Polski (średnia wszystkich krajów to 59 proc.) twierdzi, że ma zaufanie do medyków. W najlepiej oceniającej lekarzy Hiszpanii zaufanie wskazało 71 proc. respondentów, w Holandii – 69 proc., w Wielkiej Brytanii – 66 proc., we Francji – 65 proc. w Niemczech – 60 procent.

Z drugiej strony, gdy analizujemy sytuację w Polsce pod kątem tego, jaki zawód darzymy największym zaufaniem, to niskie, 39-procentowe zaufanie, jakim obdarzamy lekarzy, jest jednocześnie jednym z najwyższych, zaraz po naukowcach (48 proc.).

- Ostatni raport dotyczący zaufania opublikowany przesz IPSOS dotyczący tego komu - jakim zawodom - ufamy na świecie pokazuje, że w Polsce mamy problemy z zaufaniem do lekarzy – komentuje dr Marta Makowska, socjolog, adiunkt w katedrze Psychologii Ekonomicznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

- Wyniki badania oznaczają również, że w ogóle mamy w Polsce problemy z zaufaniem komukolwiek. Od wielu lat problemy z zaufaniem społecznym pokazują również dane CBOS. Jeśli już mamy komuś ufać, to chociaż to zaufanie nie należy do najwyższych (w porównaniu do innych krajów), są to naukowcy i lekarze - dodaje.

- Myślę, że oba te miejsca można tłumaczyć tym, że jeżeli już mamy komuś ufać, to ufajmy ludziom, którzy zajmują się tym co jest trudne, niezrozumiałe. Skoro sam sobie nie poradzę, to muszę komuś zaufać. Zresztą wydaje mi się, że każdy z nas ma jakieś doświadczenia z dobrym lekarzem, któremu bardzo ufam i złym lekarzem, któremu nie ufam. Ten konstrukt zaufania do lekarzy jest bardzo ogólny i jak wszystkie tego rodzaju wskaźniki, ma swoje wady – ocenia dr Makowska.

- Te wyniki badań wskazują też, że lekarze w Polsce muszą dbać o swoją wiarygodność, być może starać się bardziej niż lekarze z innych krajów o to, by pacjenci im zaufali. Dlatego też niezwykle istotne wydaje się kształcenie studentów w obszarze humanizacji medycyny i komunikacji z pacjentem. Pandemia Covid-19 pokazała nam, jak ważne jest to, by ludzie podporządkowywali się zaleceniom, a wyniki moich badań jasno pokazują, że im wyższe zaufanie do medycyny, w tym lekarzy, tym lepsze przestrzeganie zasad – dodaje.

U nas popularne są teorie spiskowe

Szukamy źródeł tego braku zaufania. Socjolog wskazuje, że to nasza cecha kulturowa, związana z historią: - Z całą pewnością jest to też wina tego co się dzieje - chociażby nagłaśnianych (ze względów politycznych) spraw dotyczących śmierci kobiet w ciąży z powodów błędów lekarskich.

A co na to sami lekarze? - To jest bardzo dobra informacja, że lekarze są wysoko, zaraz za naukowcami, wśród profesji, którym ufają Polacy. Aczkolwiek różnica w porównaniu z sąsiednimi krajami pokazuje, że mamy dużo do zrobienia – mówi Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Rady Lekarskiej.

- W Polsce w porównaniu z krajami Zachodu, kuleje edukacja zdrowotna i profilaktyka. Działania antyzdrowotne, propagowane przez różne grupy, nie tylko antyszczepionkowców czy antystatynowców, u nas bardziej przebijają się do społeczeństwa niż w krajach, gdzie ta świadomość zdrowotna jest na wyższym poziomie. To widać po statystykach szczepień i tym, że obecnie rządzący liczą się z tymi antyzdrowotnymi głosami. Nie widzimy kampanii społecznych w sprawie szczepień przeciwko grypie czy HPV, nie mówiąc już nawet o COVID-19 - dodaje.

Czy źle działający system rzutuje na postrzeganie pracy personelu, który w nim funkcjonuje?

- Pewnie jest też tak, że ratownicy, pielęgniarki czy fizjoterapeuci, jako ci pierwsi na froncie obrywają za to, że termin wizyty jest za pół roku czy termin rehabilitacji jest za długi. Po drugie, znaczenie mają też relacje bezpośrednie i komunikacja lekarz-pacjent. Pracujemy czasem "jak na taśmie" i pacjent podczas wizyty nie ma okazji dowiedzieć się wszystkiego. Lekarz nie ma czasu odpowiedzieć na pytania pacjenta.

- Ale wydaje mi się, że większe znaczenie mają wątpliwości zasiewane wobec medycyny i podważanie nauki. Nie chodzi już tylko o szczepienia, ale też chemioterapię czy przeszczepy, co w Polsce ma miejsce od czasu do czasu. U nas popularne są teorie spiskowe. COVID-19 tylko nasilił to zjawisko - podkreśla lekarz.

W czasie pandemii potrzebowaliśmy autorytetów

IPSOS pokusił się też o zbadanie wpływu pandemii na postrzeganie poszczególnych profesji.

Dane wskazują, że nie był on zbyt duży, a wszelkie „zyski” w zaufaniu stopniały wraz z oddalającą się pandemią. W 2018 roku lekarzom ufało 55 proc. ankietowanych, w kolejnych latach zaufanie wzrosło o 57 proc. (2019) i 64 proc. w 2021 roku, by w 2022 roku spaść do 59 procent.

Ciekawostką jest, że w czasie epidemii lekarze wyprzedzili naukowców w kwestii zaufania społecznego. Cieszyli się najwyższym zaufaniem, podczas gdy naukowcy odnotowali jedynie dwupunktowy wzrost, z 59 proc. do 61 procent. Okazało się, że osoby stosujące szczepionki w walce z COVID-19 odniosły większe korzyści w zakresie zaufania społecznego niż ci, którzy je opracowali.

Nastał jednak rok 2022 i zaufanie do profesji medycznych spadło, o sześć punktów, do 59 procent. W niektórych krajach jednak ten spadek był większy. Najbardziej widoczny był na Węgrzech, gdzie zaufanie do lekarzy spadło o 21 punktów procentowych w latach 2021–2022, po gwałtownym wzroście o 19 punktów w latach 2019–2020. Duży spadek zaufania do lekarzy zaobserwowano także w Polsce (-16), czy we Włoszech (-11).

Jak to wyjaśnić? - W czasie pandemii potrzebowaliśmy autorytetów, wsparcia, wiary. Teraz jest to mniej istotne - komentuje dr Makowska.

- Co pokazała epidemia? Że nie we wszystkim mieliśmy rację. Wyszły rzeczy, które przy okazji będą podkopywać zaufanie do lekarzy, jak chociażby kwestia wady jakościowej szczepionek Johnson&Johnson. Lekarze nie zawinili w tym przypadku, ale GIF. Jednak krytyka spadnie na wszystkich tych, którzy promowali szczepienia. Nie jest więc dla mnie szczególnym zaskoczeniem, że w miarę jak pandemia będzie się odsuwała w czasie, na jaw będą wychodzić pewne rzeczy - ocenia z kolei Jakub Kosikowski.

