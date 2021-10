Czy Ministerstwo Zdrowia manipuluje danymi o zakażeniach? Wiceminister zdrowia odpowiada

Czy Ministerstwo Zdrowia manipuluje danymi dotyczącymi zachorowań na COVID-19 i liczby hospitalizacji wśród osób zaszczepionych i niezaszczepionych?



Jak dużo osób zaszczepionych trafia na oddziały covidowe i czy informacje dotyczące ich zgonów są rzetelnie przygotowywane?

Na takie pytania odpowiadał dziś, 25 października, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w programie "Sygnały Dnia" na antenie Programu 1 Polskiego Radia

Ministerstwo Zdrowia manipuluje danymi?

- My te dane publikujemy co tydzień, czyli dane ile osób zakaziło się, mimo że było w pełni zaszczepionych. Te dane pokazujemy od momentu rozpoczęcia szczepień drugą dawką, czyli od momentu, kiedy jesteśmy w pełni zabezpieczeni - mówił Kraska.

I wyliczał: - W tej chwili liczba osób zakażonych, które są w pełni zaszczepione, to poziom 2,36. Jeżeli byśmy podawali krótsze odcinki czasu, to oczywiście to by się zmieniało i wtedy oczywiście możemy tymi danymi – tak jak pani mówiła - manipulować. My chcemy podawać ten długi odcinek czasu, gdzie to jest naprawdę bardzo miarodajny okres, który pokazuje, ile osób w pełni zaszczepionych jednak zakaziło się ponownie koronawirusem - tłumaczył.

Jak dodał obecnie odsetek osób w pełni zaszczepionych, które zmarły po zakażeniu koronawirusem to 2,19.

- Czyli cały czas pokazujemy, że jednak ta skuteczność jeżeli chodzi o szczepienia, jest bardzo duża - podkreślał wiceminister zdrowia.

Ile osób na oddziałach covidowych jest w pełni zaszczepionych?

Kraska był pytany również, ile osób hospitalizowanych na oddziałach covidowych, to osoby w pełni zaszczepione.

- O tym także rozmawialiśmy na ostatniej Radzie Medycznej, bo osoby, które zasiadają w tej Radzie na bieżąco i praktycznie codziennie pracują z tymi pacjentami. I wszyscy eksperci i profesorowie podkreślali, że to jest naprawdę niewielki procent - odpowiadał.

- Tutaj trudno podać konkretną liczbę, która by pokazała, ile osób w pełni zaszczepionych trafia do polskich szpitali, ale naprawdę: przeważająca większość to osoby niezaszczepione - dodał.

