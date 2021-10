Czwarta fala. Opozycja chce obowiązkowych szczepień. PiS: to złóżcie projekt ustawy

Informacja ministra zdrowia o stanie przygotowań w związku z czwartą falą zakażeń koronawirusem była przedmiotem czwartkowego (28 października) posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia.

Dyskusję zdominowała kwestia szczepień przeciwko COVID-19

Wprowadźmy obowiązkowe szczepienia - zaapelował poseł Jerzy Hardie-Douglas (KO)]

I pytał: - Dlaczego zaszczepieni mają poddawać się restrykcjom z powodu sytuacji wynikającej z tak dużej liczby osób, które jeszcze się nie zaszczepiły?

Co mają oznaczać obowiązkowe szczepienia? Chcecie naruszyć wolność konstytucyjną? Chcecie stygmatyzować, dyskryminować? - pytał parlamentarzystów opozycji poseł Czesław Hoc (PiS)

"Boimy się czwartej fali pandemii. Jesteśmy na nią przygotowani?"

- Boimy się czwartej fali pandemii. Chcielibyśmy wiedzieć, jaki jest plan Ministerstwa Zdrowia, aby przed SOR-ami ponownie nie ustawiały kolejki karetek? W jaki sposób rząd chce zachęcić Polaków do szczepień przeciwko COVID-19? Czy utrzymana zostanie ciągłość leczenia, m.in. chorób kardiologicznych i nowotworowych? - dopytywał poseł Rajmund Miller (KO), wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia podczas jej czwartkowego (28 października) posiedzenia.

Podkreślał, że Polska ma jeden z najwyższych w Europie wskaźników tzw. nadmiarowych zgonów w czasie pandemii COVID-19. - Odnotowano ich w 2020 roku 140 tysięcy, co daje wskaźnik 21 proc., podczas gdy w innych krajach nie przekracza 12 proc. - zaznaczył.

„Stosowane są różne formy zachęcania do szczepień”

Stan przygotowań do czwartej fali zakażeń SARS-CoV-2 w Polsce przedstawiła podczas czwartkowego posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia Agnieszka Tuderek-Kuleta, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia. Wskazywała, że stosowane są różne formy zachęcania do szczepień.

- Są szczepienia wyjazdowe, punkty mobilne, akcje szczepień prowadzone wspólnie, między innymi z Ochotniczą Strażą Pożarną czy z kołami gospodyń wiejskich, szczepienia są prowadzone także aptekach - wyliczała.

Informowała, że w wykazie prowadzonym przez MZ jest obecnie 321 laboratoriów wykonujących testy na koronawirusa. - Mają łącznie możliwość przeprowadzania 190 tysięcy testów na dobę, natomiast średnio jest ich wykonywanych prawie 60 tys. w ciągu doby - podała.

Dyrektor Agnieszka Tuderek-Kuleta przypominała też, że jesienią ubiegłego roku poszerzono uprawnienia ratowników medycznych oraz wdrożono schematy postępowania - zarówno dyspozytorów, jak i zespołów ratownictwa medycznego - dotyczące pacjentów zakażonych koronawirusem oraz z objawami COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia: szpitalnictwo jest przygotowane do czwartej fali

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia zapewniała też, że do czwartej fali pandemii dobrze przygotowane jest szpitalnictwo.

- Pod koniec kwietnia bieżącego roku NFZ wspólnie z wojewodami podjął działania mające na celu opracowanie planów postępowania. Takie plany zostały przygotowane i przewidują uruchamianie kolejnych łóżek (covidowych - red.) w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej. Nie ma też problemów z bieżącym zaopatrywaniem placówek w środki ochrony indywidualnej- zaznaczyła Agnieszka Tuderek-Kuleta.

Przypomniała, że obecnie jest w Polsce 17 szpitali tymczasowych. Łącznie dysponują 1 576 łóżkami, w tym 243 z respiratorami. Obecnie w szpitalach tymczasowych zajętych jest 1 089 łóżek, w tym 139 respiratorowych. - Ponadto w gotowości jest 6 szpitali pasywnych. Nie ma w nich jeszcze kadry, ale, jeśli będzie taka potrzeba, te placówki będą systematycznie uruchamiane - podsumowała dyrektor Agnieszka Tuderek-Kuleta

Posłowie KO: szczepienia powinny być obowiązkowe. Na co czekamy?

Dyskusję podczas czwartkowego posiedzenia zdominowała kwestia szczepień przeciwko COVID-19. W Polsce odsetek zaszczepionych co najmniej jedną dawką wynosi 52,6 proc., natomiast w pełni zaszczepionych jest tylko 46,25 proc. społeczeństwa (dane z 28 października).

- Stawia nas to na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Powinniśmy też masowo testować społeczeństwo na koronawirusa. Pod względem liczby testów w Europie wyprzedzamy tylko Albanię oraz Bośnię i Hercegowinę - mówił poseł Marek Hok (KO).

- Dlaczego zaszczepieni mają poddawać się restrykcjom z powodu sytuacji wynikającej z tak dużej liczby osób, które jeszcze się nie zaszczepiły? Na co jeszcze czekamy? Wprowadźmy obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 - apelował poseł Jerzy Hardie-Douglas (KO).

Posłowie PiS: nikt nie blokuje możliwości wprowadzenia obowiązku szczepień

- Nikt nie blokuje możliwości wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce. Każdy klub, również opozycyjny, może wnieść inicjatywę ustawodawczą dotyczącą obligatoryjności takich szczepień - powiedział poseł Tomasz Latos (PiS), przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia.

Dodał, że wtedy do takiej inicjatywy odniesie się cały Sejm, a zdecyduje większość parlamentarna. Także poseł Czesław Hoc (PiS) zwracał uwagę, że opozycja ma możliwość wniesienia stosownego projektu ustawy.

- Jeśli chcecie być odpowiedzialną opozycją, dajcie konkretną propozycję ustawy. Co mają oznaczać obowiązkowe szczepienia? Chcecie naruszyć wolność konstytucyjną? Chcecie stygmatyzować, dyskryminować? Jeśli będzie obowiązek (szczepień przeciw COVID-19) to będą też sankcje. Zaproponujecie karę grzywny, więzienia dla tych, którzy się nie zaszczepią? - Czesław Hoc zwracał się się posłów opozycji.

- Co do masowych testów to ich pilotaż jest prowadzony na Śląsku, Podkarpaciu i Małopolsce. Zobaczymy, jakie przyniesie rezultaty - stwierdził poseł Hoc.



„Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowania systemu ochrony zdrowia oraz działań podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia w związku z tzw. czwartą falą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2” - oglądaj retransmisję posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia (28 października 2021 r.):

