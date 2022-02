Czarnek: 21 lutego koniec nauki zdalnej i powrót do szkół

W środę, 9 lutego, podczas konferencji prasowej ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka ogłoszono zmiany w strategii walki rządu z koronawirusem.

Szef resortu edukacji ogłosił, że został skrócony tryb nauki zdalnej dla uczniów klas V-VIII oraz w klasach wyższych. Dzieci i młodzież powrócą do szkół już 21 lutego.

- Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu powrotu do nauki stacjonarnej w szkołach o tydzień. Już 21 lutego uczniowie wrócą do nauki stacjonarnie w klasach od V do VIII, jeśli w tym czasie nie wypadają ferie zimowe - ogłosił minister.