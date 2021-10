COVID-19. Trzecia dawka dla każdego. Termin zostanie ogłoszony lada dzień

Trzecią dawką szczepionki przeciw Covid-19 zaszczepiło się już 150 tys. osób z upośledzoną odpornością

Mamy też 400 tys. osób zaszczepionych trzecią przypominającą dawką. Decyzja o trzeciej dawce szczepionki przeciw Covid-19 dla wszystkich zapadnie w przyszłym tygodniu lub w najbliższych dwóch tygodniach - zapowiedział w piątek, 15 października, minister zdrowia

Oczekiwana jest również decyzja EMA o możliwości szczepienia przeciw Covid-19 dzieci w przedziale wiekowym 5-12 lat

Trzecia dawka dla każdego. Decyzja ma zostać ogłoszona lada moment

Minister zdrowia przypomniał, że jeżeli chodzi o trzecią dawkę, mamy dwa rodzaje dodatkowej dawki szczepionki przeciw Covid-19.

- Pierwszy rodzaj trzeciej dawki to jest ta, która jest skierowana do osób z upośledzoną odpornością, czyli tzw. immunoniekompetencją. Tutaj mamy mniej więcej 150 tys. osób zaszczepionych i to jest bardzo duża liczba. Ta grupa została przez nas oszacowana na 220 tys., czyli dosyć dużą z tej grupy skorzystało z trzeciej dawki - wyliczał Adam Niedzielski w piątek, 15 października, w Poranku Wirtualnej Polski.

Uprawnionych do trzeciej dawki szczepionki przeciw Covid-19 przybywa systematycznie

Jeżeli chodzi o dawkę tzw. przypominającą, czyli skierowaną do osób nie posiadających upośledzonego systemu odporności, to…

- Do dzisiaj mamy 400 tys. osób zaszczepionych tą trzecią przypominającą dawką - mówił Niedzielski, precyzując, że grupa uprawnionych to osoby powyżej 50. roku życia i medycy, czyli ‘’grupa, która idzie w miliony’’.

Zwrócił uwagę, że trzecia dawka szczepionki przeciw Covid-19 jest podawana dopiero od 3-4 tygodni.

- Więc pod tym względem to jest dopiero początek. Zwracam też uwagę, że wprowadziliśmy warunek, że można przyjąć dopiero 6 miesięcy po ostatnim szczepieniu, więc dopiero będą wchodziły kolejne roczniki, które szczepiliśmy na początku roku. Kumulacja będzie dopiero w listopadzie - powiedział szef MZ.

Kiedy trzecia dawka dla wszystkich?

Minister zdrowia był pytany również o to, kiedy trzecią dawką szczepionki będą mogli szczepić się wszyscy chętni.

- Myślę, że jest to perspektywa przyszłego tygodnia, kiedy wyznaczymy datę, od kiedy każdy z nas będzie miał możliwość zaszczepienia się trzecią, przypominającą dawką - odpowiadał.

Dodał, że decyzja o trzeciej dawce dla wszystkich to kwestia ‘’przyszłego tygodnia lub końca października, mówimy o najbliższych dwóch tygodniach’’.

Szczepienia dla dzieci w wieku 5-12 lat - decyzja do końca października

Minister zdrowia podał też, że oczekiwane jest potwierdzenie ze strony EMA, co do szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat.

- Pfizer złożył już wniosek. I mamy taką informację ze strony naszego przedstawiciela w EMA, że ta decyzja zapadnie do końca października, więc prawdopodobnie od listopada będzie możliwość szczepienia dzieci tym preparatem - powiedział Adam Niedzielski.

