"Codzienne umiera 10 autokarów ludzi". Dr Grzesiowski: Jeżeli władza boi się demonstracji, to powinna oddać władzę

Sprawdź: Szpital wojewódzki wstrzymuje przyjęcia na dwa oddziały do odwołania

Dr Paweł Grzesiowski podczas rozmowy dla "Newsroom" Wirtualnej Polski, komentował sytuację pandemiczną w kraju.

- Sytuacja jest zostawiona samej sobie i wypuszczono "wirusa na żywioł", bo nie ma żadnych ograniczeń. Mamy eksperyment biologiczny pod tytułem "co może zrobić wirus z organizmem". Widzimy, co się dzieje - wirus rozprzestrzenia się we wszystkich środowiskach, ale niebezpieczny jest szczególnie dla niezaszczepionych - powiedział dr Grzesiowski.