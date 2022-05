Co oznacza stan zagrożenia epidemicznego? Kraska: to jest taki alert

Waldemar Kraska w rozmowie w "Sygnałach Dnia" przypomniał, że wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego nie oznacza, że koronawirus na dobre zniknął

- Stan zagrożenia epidemicznego jest to taki alert, to jest żółte światło, które ostrzega przed ewentualnymi skutkami, jakie mogą wynikać z zakażenia koronawirusem - wyjaśnił

Dodał przy okazji, że jesienią może dojść do znacznych wzrostów zakażeń, ale jest to mechanizm naturalny, wynikający ze spadku odporności

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce od 16 maja

Gościem "Sygnałów Dnia" Programu 1 Polskiego Radia był wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W pierwszej kolejności wyjaśnił w skrócie, co oznacza wprowadzony od 16 maja stan zagrożenia epidemicznego w Polsce.

- Stan zagrożenia epidemicznego jest to taki alert, to jest żółte światło, które ostrzega przed ewentualnymi skutkami, jakie mogą wynikać z zakażenia koronawirusem. Dla przeciętnego obywatela właściwie nic w tej chwili się nie nie zmienia, to może się zmienić dla samorządów, dla obrad Sejmu czy Senatu. W stanie zagrożenia epidemicznego już tych obrad nie prowadzimy w sposób znany, tylko w sposób konwencjonalny, czyli na miejscu - podał.

Podkreślił także, że ewentualny wzrost zakażeń przewidziany jest na okres jesienny, gdy nasza odporność spada.

- Jeżeli chodzi o stan zagrożenia epidemicznego, to jest stan, kiedy powinniśmy mieć w tyle głowy, że ciągle jednak wśród nas jest koronawirus i on nie znika. Musimy pamiętać o tym, że przed nami jest piękna wiosna i mam nadzieję także piękne lato, ale jest okres jesienny, kiedy w sposób naturalny dochodzi do zwiększonej ilości zakażeń. Także eksperci prognozują, że na jesieni może dojść do większej ilości zakażeń koronawirusem, ponieważ nasza odporność będzie niestety z biegiem czasu padało - wskazał wiceminister.

"Zapomnieliśmy o szczepieniach"

Wiceminister zdrowia przypomniał, że cały czas istotną rolę w walce z koronawirusem stanowią szczepienia.

- Chyba już trochę zapomnieliśmy o szczepieniach, zapomnieliśmy o tym, że powinniśmy w dalszym ciągu się uodparniać. Apeluję, abyśmy się szczepili, zwracam się szczególnie do osób powyżej 80 roku życia, dla których przeznaczyliśmy już tą 2 dawkę przypominającą - powiedział na antenie.

Zdaniem wiceszefa MZ, cały czas jako społeczeństwo powinniśmy zachować ostrożność.

- Epidemia nie czyta naszych prognoz, więc musimy podchodzić do niej z dużą dozą ostrożności, ale chciałabym, żebyśmy przeszli już w stan endemii. Chciałbym, żeby traktować koronawirusa, jak na przykład wirus grypy, czyli sezonowo - dodał.

