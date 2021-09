Co czwarty chirurg w Polsce jest emerytem, a polska chirurgia umiera. Dlaczego?

Porozumienie Chirurgów SKALPEL zwróciło uwagę na problemy kadrowe wśród specjalistów ze swojej dziedziny

Co czwarty chirurg w Polsce to emeryt - informuje organizacja

Chirurdzy wskazują jednak, że odpowiedzialność zawodowa i zarobki nie zachęcają młodych

Zarobki chirurgów niewspółmierne do odpowiedzialności zawodowej

Porozumienie Chirurgów SKALPEL, będące ogólnopolskim zrzeszeniem lekarzy specjalistów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinach medycyny zabiegowej - jak przedstawiają się lekarze - często w swoich twitterowych postach uwypukla problemy trapiące polską ochronę zdrowia. Ostatnio "SKALPEL" pochylił się nad lekarzami własnej specjalizacji.

- Specjalizacje zabiegowe przechodzą obecnie niespotykany dotąd kryzys kadrowy - wskazuje Porozumienie Chirurgów. - Średnia wieku chirurga w Polsce to 59 lat - dodaje.

Jednocześnie "SKALPEL" zauważa, iż nie ma w tym nic dziwnego, że zarobki rzędu 6769 zł, które przysługują chirurgowi ze specjalizacją, nie przekonują młodych lekarzy do tego, by zostali chirurgami.

Tematem chirurgii był też jednym z wiodących w pierwszym tygodniu Białego Miasteczka 2.0, które po manifestacji medyków powstało przed Kancelarią Premiera w Warszawie.

"Największy kryzys kadrowy w historii"

- Polska chirurgia się starzeje. Największą grupę chirurgów ogólnych tworzą emeryci po 70 roku życia. To sytuacja niepokojąca i niebezpieczna. Chirurg potrzebuje kilkunastu lat pracy w zawodzie, aby być samodzielny. Wiek 45-55 lat to najlepszy okres w jego karierze. I takich chirurgów nam brakuje - mówił w Białym Miasteczku Krzysztof Hałabuz, przewodniczący Porozumienia SKALPEL.

Jak wskazywał. W tym momencie w kraju aż 400 miejsc szkoleniowych jest nieobsadzonych, ale młodzi lekarze nie decydują się na chirurgię.

Renata Florek-Szymańska, chirurg ogólny i naczyniowy, podkreślała, że to największy kryzys kadrowy w historii.

- Mamy do czynienia z największym kryzysem kadrowym w chirurgii. Niegdyś prestiżowa specjalizacja, stała się nieatrakcyjna dla młodych lekarzy. Lekarz specjalista zarabia 6669 zł i jednocześnie ponosi ogromną odpowiedzialność zawodową, cywilną i prawną. I za takie pieniądze pracuje. Chirurdzy zostali na celowniku prokuratorów jako winni wszystkim niedoskonałościom systemu ochrony zdrowia. Chirurdzy stali się ofiarami razem z pacjentami - mówiła lekarka.

- Bezpieczny lekarz to bezpieczny pacjent. Średnia wieku chirurga to już 59 lat. Nie wiemy, co przyniesie przyszłość - powiedziała chirurg.

Dziura pokoleniowa w polskiej chirurgii

Temat kryzysu w kadrach chirurgów był podejmowany również podczas odbywającego się w Poznaniu XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

- Pandemia pandemią, natomiast pewne realne problemy są cały czas niestety z nami. Dotyczy to przede wszystkim jednej podstawowej rzeczy - to jest kwestia wyceny szeroko rozumianych procedur chirurgicznych w Polsce, ale także braki kadrowe - podkreślał na zjeździe prof. Dawid Murawa, chirurg onkolog i prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej.

Wskazał, że obecnie średnia wieku chirurgów w Polsce wynosi 60 lat. Zwrócił ponadto uwagę, że "25 proc. chirurgów w Polsce przekroczyło wiek emerytalny; pracują w poradniach, na oddziałach - ale to jest wiek emerytalny, dzisiaj są, jutro może ich nie być".

Profesor pytany, co wpływa na to, że młodzi lekarze nie decydują się na specjalizację z chirurgii odpowiedział, że jedną z przyczyn jest fakt, że to jest nie tylko bardzo trudna specjalizacja, ale i proces dydaktyczny jest bardzo długi.

- To są studia, to jest długa specjalizacja i nie do końca pełna samodzielność po samej specjalizacji - bo proces edukacyjny to nie tylko specjalizacja, to jest wiele lat też kształcenia w zakresie umiejętności manualnych, pewnego pomysłu na operację. I dlatego, jeśli to jest kilkanaście lat w sumie, minimum 12, to w tym momencie macie państwo odpowiedź - tłumaczył szef PTCO.

I dodał: - A niestety zarobki, finanse też temu nie sprzyjają. W dzisiejszych czasach jest to sprawa zero-jedynkowa, młodzi ludzie po prostu nie będą sobie wyrywać rękawów w sytuacji, kiedy wiedzą, że jest i trudno, i jeszcze do tego nie najlepiej finansowo.

Z kolei profesor Marek Jackowski z Towarzystwa Chirurgów Polskich zaznaczył, że obecnie w polskiej chirurgii jest ogromna dziura pokoleniowa.

- Młodzi ludzie nie chcą przychodzić do tak ciężkiego zawodu, jakim jest chirurgia. W związku z tym mamy ogromne braki jeśli chodzi o rezydentów i tutaj apel do młodych ludzi: to jest jeden z najpiękniejszych zawodów na świecie. Ponieważ jeżeli uda nam się operacja, to pacjent jest szczęśliwy - ale jeszcze bardziej szczęśliwy jest chirurg - zapewnił prof. Jackowski.

Zdaniem eksperta "chirurgia niestety powoli umiera".

- Proszę sobie wyobrazić, że jako konsultant wojewódzki jeżdżąc po województwie kujawsko-pomorskim widziałem ordynatorów oddziałów, którzy mieli 72 lata, a jego zastępca 68 - jaka to jest perspektywa w następnych latach? - pytał.

