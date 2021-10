Cmentarze 1 listopada. Wiceminister zdrowia o aktualnej decyzji Ministerstwa Zdrowia

O to, czy cmentarze na 1 listopada pozostaną otwarte, czy może Ministerstwo Zdrowia będzie rekomendowało wprowadzenie jakiś ograniczeń był pytany w poniedziałek, 25 października, wiceminister zdrowia

Dodajmy jednak, że czwarta fala rozpędza się, a liczba zakażeń przekracza prognozy Ministerstwa Zdrowia na koniec października

O to, czy cmentarze na 1 listopada pozostaną otwarte, czy może Ministerstwo Zdrowia będzie rekomendowało wprowadzenie restrykcji i ograniczeń był pytany w poniedziałek, 25 października, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w programie "Sygnały Dnia" na antenie Programu 1 Polskiego Radia.

- Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o 1 i 2 listopada. Ale oczywiście będziemy apelowali, abyśmy przestrzegali tych zasad, o których chyba już zapomnieliśmy - powiedział wiceminister.

- Czyli maseczka dystans, dezynfekcja. To co widzę w tej chwili na polskich ulicach, co widzę w polskich sklepach, chwilami mnie przeraża. To tak jakbyśmy ignorowali, że koronawirus dalej wśród nas jest. Ignorowali to, że mamy tyle osób w polskich szpitalach. Naprawdę to powinno już do nas bardzo przemawiać, ponieważ COVID-19 może dotyczyć każdego z nas, także osób młodych, które sądzą, że to ich nie będzie dotyczyło, że nie zachorują. Niestety wariant Delta, a pojawia się już jego odmiana Delta Plus, są tymi wariantami, które także atakują osoby młode - podkreślał Waldemar Kraska.

I apelował: pamiętajmy o tych najprostszych, ale bardzo skutecznych metodach: dezynfekcja, maseczka i dystans.

