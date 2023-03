Bunt lekarzy w POZ. Mogą nie wystawić recept ze zniżką bez jasnych wytycznych

Porozumienie Pracodawców w Ochronie Zdrowia zwróciło się do Rzecznika Praw Pacjenta o zajęcie jasnego stanowiska w sprawie wystawiania recept na leki od specjalistów

Lekarze rodzinni tłumaczą, że kontrole prowadzone przez NFZ w zakresie refundowanych leków nie uwzględniają zaleceń i rozpoznań z poradni specjalistycznych

Prezes PPOZ Bożena Janicka tłumaczy, iż poradnie specjalistyczne mogą ordynować leki pacjentom przewlekle chorym nawet do 12 miesięcy

Wobec kar nakładanych przez NFZ, do czasu wyjaśnienia prawnego, lekarze POZ mogą odmawiać pacjentom określania na receptach refundacji

Recepta od lekarza rodzinnego na lek od specjalisty. W POZ chcą wytycznych

Porozumienie Pracodawców w Ochronie Zdrowia wskazuje, że kontrole prowadzone przez NFZ w zakresie refundowanych leków, jak i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w swojej analizach nie uwzględniają zaleceń i rozpoznań z poradni specjalistycznych, co skutkuje nakładaniem kar na lekarzy POZ (podstawowej opieki zdrowotnej(, którzy tylko kontynuują zalecane leczenia.

Prezes PPOZ Bożena Janicka tłumaczy, iż poradnie specjalistyczne, podobnie jak inne placówki medyczne, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne, leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego mogą ordynować pacjentom przewlekle chorym nawet do 12 miesięcy.

- W tej sytuacji, do czasu wyjaśnienia prawnego powyższych zagadnień, lekarze POZ mogą odmawiać pacjentom określania na receptach refundacji i wystawiać recepty na wskazane leki, ale już ze 100 proc. odpłatnością - pisze Bożena Janicka w piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Pacjenta.

RPP odpowiada na pytanie o receptę na lek od specjalisty w POZ

Dodajmy, że temat recept na leki od specjalistów pojawia się na liście odpowiedzi na pytania pacjentów zgłaszanych do RPP. Jednak, co należy podkreślić, nie jest to odpowiedź na postulaty PPOZ.

Pytanie, na które odpowiada biuro rzecznika brzmi: "Co zrobić, gdy lekarz specjalista odesłał mnie po receptę refundowaną do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), a lekarz POZ odmawia jej wystawienia".

W odpowiedzi RPP podkreśla, że "oceny zasadności ordynacji leku z refundacją dokonuje tylko i wyłącznie lekarz leczący pacjenta, który, mając na uwadze stan zdrowia chorego i wynikające z tego tytułu potrzeby medyczne, określa zgodnie z posiadaną wiedzą medyczną, sposób diagnozowania i leczenia".

- Jeśli lekarz specjalista uznał, że schorzenie pacjenta mieści się w zakresie wskazań do refundacji określonego leku, wówczas lekarz ten wystawia pacjentowi receptę na lek z refundacją - wskazuje.

RPP zwraca uwagę, że: "Lekarz leczący pacjenta w poradni specjalistycznej jest obowiązany pisemnie informować pacjenta, lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym o okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych".

- Te informacje powinien przekazać lekarzowi lub felczerowi, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, na druku: Informacja dla lekarza kierującego - podkreśla w odpowiedzi.

Podsumowując, RPP wskazuje:

- Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinny może kontynuować przepisywanie pacjentowi leku z refundacją zaleconego przez specjalistę w poradni specjalistycznej, jeśli dysponuje udokumentowanym rozpoznaniem schorzenia od tego specjalisty (tj. Informacją dla lekarza kierującego), obejmującym również informację o zaleconych lekach z refundacją.











Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.