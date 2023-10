Brak kandydata na ministra zdrowia to "gra na obniżenie oczekiwań"? Ekspertka wyjaśnia

W publicznej debacie o obsadzeniu najważniejszych stanowisk w państwie, w tym sterów ministerstw, próżno szukać resortu zdrowia jako łakomego kąska. Można odnieść wrażenie, że to "gorący kartofel" czy wręcz "zgniłe jajo", którego nikt nie chce

- To niezwykle ważne ministerstwo, które odpowiada za niebanalny kawałek „tortu” publicznych pieniędzy. Gra z opinią publiczną na obniżenie oczekiwań (...) być może pozwoli potem komuś wjechać do resortu "na białym koniu" w roli ratownika - zwraca uwagę dr Maria Libura, ekspertka Klubu Jagiellońskiego

- Ten resort wymaga bardzo silnej pozycji politycznej ministra, inaczej staje się pocałunkiem śmierci dla polityka - dodaje

Dr Marię Liburę zapytaliśmy też o to, jakie reformy w ochronie zdrowia mają największe szanse na realizację, a które być może "spadną". Ekspertka uważa, że pierwsze ruchy będą mieć raczej symboliczny niż systemowy charakter, np. finansowanie in vitro

Dr Libura: te przecieki to jest zawsze gra

Wciąż nie znamy nazwiska nowego ministra zdrowia ani nawet partii, której przypadłoby kierowanie resortem zdrowia. Są głosy, że żaden z koalicjantów się do tego nie kwapi. Jednak zdaniem dr Marii Libury, ekspertki Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia i kierownika Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, może być to gra na obniżenie oczekiwań.

- Czy MZ jest traktowane po wyborach jak "zgniłe jajo" i nikt go nie chce? I tak, i nie. Jest ono z jednej strony politycznie bardzo ryzykowne, ale z drugiej - to niezwykle ważne ministerstwo, które odpowiada za niebanalny kawałek „tortu” publicznych pieniędzy. Gra z opinią publiczną, której pokazuje się, że jakieś ministerstwo jest nieatrakcyjne, być może pozwoli potem komuś wjechać do resortu "na białym koniu" w roli ratownika - mówi dla Rynku Zdrowia.

Zaznacza, że te przecieki to jest zawsze gra, nie tylko pomiędzy koalicjantami, ale także z mediami i opinią publiczną. - W zdrowiu to gra na obniżenie oczekiwań - tłumaczy.

Resort zdrowia może być też polem minowym

- Wiele zależy też od tego, kto to ministerstwo dostanie - dla mniejszego koalicjanta, który nie ma silnej pozycji, to niemal pewny marsz na pole minowe. Ten resort wymaga bardzo silnej pozycji politycznej ministra, by problemy nie wybuchały mu w rękach. Dlatego jeżeli koalicja będzie myśleć poważnie o reformach, to najsilniejsze ugrupowanie w przyszłym rządzie będzie miało największe szanse, by sprawnie pokierować resortem zdrowia - przewiduje ekspertka. - Natomiast oddelegowanie tej pozycji komuś bez silnego zaplecza politycznego będzie sygnałem strategii na przeczekanie - ocenia.

Jak zauważa, MZ musi zarządzać bardzo dużą liczbą konfliktów, a w systemie ochrony zdrowia jest mnóstwo różnych, często rozbieżnych interesów.

- Jeżeli sektor zdrowia ma się zmienić, a nie wegetować, to tak naprawdę byłoby najlepiej, gdyby minister zdrowia był wicepremierem - uważa dr Libura.

- W fotelu ministra zdrowia powinien zasiąść ktoś, kto jest decyzyjny, ale jednocześnie potrafi rozmawiać, „umie w dialog”. System jest tak złożony, że wymaga wiedzy wielu osób. Zaufanie i praca zespołowa to inne brakujące elementy tej układanki - podsumowuje.

Impas i polityczna wygoda kontra odważne reformy

Zapytaliśmy też dr Marię Liburę o to, jakie reformy w ochronie zdrowia mają największe szanse na realizację, a które być może "spadną".

- Trudno wyrokować co do reform w nowym rozdaniu, bo potencjalni koalicjanci różnią się programowo. Partia Razem na pewno będzie starała się przeciwdziałać tendencjom liberalizacji czy urynkowienia ochrony zdrowia, podczas gdy wiele pomysłów pozostałych potencjalnych koalicjantów - ugrupowań liberalnych, to propozycje dla klasy średniej, wzmacniające - wprost lub pośrednio - tendencje komercjalizacyjne. Przykładem może być np. refundacja wizyt prywatnych, która wprowadzona w obecny system będzie po prostu drenowaniem pieniędzy z systemu publicznego. Ten pomysł można zresztą wykorzystać do poprawy dostępności świadczeń na NFZ, ale wymagałoby to wprowadzenia po stronie publicznej mechanizmów jasnej odpowiedzialności za budżet, by ktoś miał silną motywację, żeby aktywnie przeciwdziałać ucieczce pieniędzy poza sektor publiczny. A to już nie jest banalny ruch, tylko duża reforma - odpowiada dr Libura.

Na marginesie zauważa, że "impas i politycznie wygodna reaktywna polityka zdrowotna (gasimy pożary, nie kusimy losu reformami) też osłabiają system publiczny".

Czy możemy zatem na tym etapie mówić o jakichś pewnikach w sensie zmian w zdrowiu, które przyszły rząd wprowadzi?

Na pierwszy ogień pójdzie in vitro?

- Na pewno zamknięcie już rozpoczętych procesów (w tym pilotaży) z dnia na dzień jest politycznie ryzykowne i rodzi niebezpieczeństwo protestów różnych grup. Dlatego najłatwiej jest wprowadzić na początku to, co nie wiąże się ze zmianami systemowymi. Wskazałabym tutaj na decyzje sygnalizujące różnicę wobec poprzedników, symboliczne, a nie wymagające zmiany systemowej, np. finansowanie in vitro z budżetu państwa. Co więcej, inaczej niż w przypadku aborcji, ten ruch wydaje się mało kontrowersyjny dla koalicjantów - zauważa ekspertka Klubu Jagiellońskiego.

Zastanawia się, co będzie z takimi obszarami, jak Krajowa Sieć Onkologiczna, która budziła kontrowersje, w tym w środowiskach klinicystów kojarzonych z Platformą Obywatelską.

- Wiele reform rozpoczętych przez rządy Zjednoczonej Prawicy, chociażby wprowadzanie modelu psychiatrii środowiskowej, wymaga wręcz wzmocnienia i powrotu do pierwotnych założeń. Podobnie jak koordynacja i właśnie konsolidacja onkologii, nawet jeśli miałaby przebiegać pod innym szyldem - konstatuje.

