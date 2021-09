Brak kadry. Dyrektor Szpitala Bielańskiego: żeby sprowadzić lekarza na dyżur trzeba się zadłużyć

Gościem TOK FM była dyrektor Szpitala Bielańskiego w Warszawie dr n. med. Dorota Gałczyńska-Zych. Mówiła o problemach kadrowych, z jakimi zmagają się placówki

Jak podkreśliła, medykom przede wszystkim zależy na pracy na jednym etacie. Chodzi tu o bezpieczeństwo pacjentów

Zawsze myśleliśmy o pacjencie – dodała dr Gałczyńska-Zych

Godne warunki pracy dla medyków

Jak przyznała dr n. med. Dorota Gałczyńska-Zych w rozmowie z TOK FM, medycy protestują przede wszystkim po to, aby zapewnić sobie godne warunki pracy. Podkreśliła przy okazji, że minister zdrowia sprowadza cały problem jedynie do kwestii pieniędzy.

- Chcemy, żebyśmy mogli pracować na jednym etacie, żeby nasze warunki pracy były godne i bezpieczne. Tym zainteresowany powinien być każdy obywatel naszego kraju, dlatego chcemy rozmawiać z panem premierem – powiedziała.

Rozmówczyni przypomniała, że pracownicy ochrony zdrowia chcą pracować na jednym etacie. Chodzi o to, aby byli wypoczęci i w pełni sił do pracy z pacjentami. Zaznaczyła też, że cały czas poszukuje personelu do swojego szpitala. W jej placówce, czyli w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, brakuje chirurga na dyżur.

Dr Gałczyńska-Zych w trakcie rozmowy z TOK FM przyznała, że trudno wskazać jednoznaczną przyczynę problemów kadrowych, bo kłopoty piętrzyły się przez lata. Jak wyjaśniła, szpitale często muszą się zadłużać, aby mieć pieniądze na dodatkowych lekarzy.

Oceniła też słowa ministra zdrowia, który stwierdził, że w ochronie zdrowia jest coraz więcej środków. "To jest to, co nas potem zderza ze społeczeństwem, bo wszyscy mówią, że jest dużo pieniędzy, że służba zdrowia za duża zarabia, mówimy tylko o zarobkach, ale te zarobki liczymy nie zwracając uwagi, za ile godzin płacimy" – przypomniała.

Protest medyków i Białe Miasteczko 2.0

Od 11 września pod siedzibą KPRM funkcjonuje Białe Miasteczko 2.0. Codziennie odbywają się tam tematyczne debaty, konferencja prasowa oraz praktyczne warsztaty. Przypomnijmy, Komitet zapowiedział, że Miasteczko zostanie do skutku, czyli do czasu spełnienia przez rząd postulatów medyków.

Postulaty Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia z 9 września 2021 roku:

Natychmiastowa zmiana ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw tabela w załączniku nr 1. Realny wzrost wycen świadczeń medycznych oraz ryczałtów o 30% oraz dobokaretki w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne o 80% od 1 października 2021 oraz zobowiązanie AOTMiT do przeprowadzenia ponownej wyceny wszystkich świadczeń do 30 listopada 2022 roku. Zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego (sekretarki medyczne, rejestratorki, opiekunowie medyczni) oraz wprowadzenie norm zatrudnienia uzależnionych od liczby pacjentów. Zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów. Stworzenie na warunkach chroniących medyków i pacjentów odpowiedniego systemu rejestrowania zdarzeń medycznych niepożądanych (no-fault). Rezygnacja stworzenia nowych zawodów medycznym przy jednoczesnym efektywniejszym wykorzystaniu obecnych zawodów medycznych poprzez stworzenie im możliwości kształcenia podyplomowego i specjalizacyjnego rozszerzających ich kompetencje. Wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej. Uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej zawodzie ratownika medycznego i innych zawodach medycznych.

