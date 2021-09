Białe Miasteczko zmienia się w "Cichy Dyżur". Medycy zostają w namiotach NA ŻYWO

W mediach pojawiają się sprzeczne informacje co do wieku zmarłego mężczyzny. TVN Warszawa informuje, że to 70-latek. Onet cytuje policjantów, którzy twierdzą, że 94 lata.

- Do tego zdarzenia doszło około godz. 10.20. Starszy mężczyzna, w wieku 94 lat, dokonał samookaleczenia. Z obrażeniami twarzy trafił do szpitala. Już wiemy, że nie udało się go uratować. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł - mówi Onetowi Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji.