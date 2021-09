Białaczka: chorobę śmiertelną uczyniliśmy przewlekłą, a nawet możliwą do wyleczenia

Przewlekła białaczka szpikowa (PBSz) jest nowotworem powstającym i rozwijającym się w szpiku kostnym

Jest to choroba stosunkowo rzadka, każdego roku 1 – 2 osoby na 100 tys. mieszkańców dowiadują się o diagnozie

Pierwszym objawem PBSz jest zwiększona liczbę białych krwinek w badaniu morfologii krwi obwodowej.

Badanie morfologii pozwala wykryć nieprawidłowości we krwi i szpiku zanim pojawią się pierwsze poważne objawy choroby – przekonują eksperci w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Odpowiedź masz we krwi!”.

Przewlekła białaczka szpikowa (ang. CML – Chronic Myeloid Leukaemia) to nowotwór mieloproliferacyjny, którego istotą jest nadmierny i niekontrolowany rozrost wielopotencjalnej komórki macierzystej szpiku kostnego.

Nowotwór rozwija się powoli. Objawy przewlekłej białaczki szpikowej takie jak zmęczenie, uczucie pełności w jamie brzusznej, utrata masy ciała, krwawienia, powtarzające się stany podgorączkowe, utrata apetytu, nawracające zakażenia są dość ogólne i niejednoznaczne.

Wczesna diagnostyka chorób krwi i szpiku jest najważniejsza

Badaniem pozwalającym wykryć podwyższoną liczbę białych krwinek oraz obecność niedojrzałych form komórek, które powinny być wyłącznie w szpiku jest morfologia krwi obwodowej.

­– Wczesna diagnostyka chorób krwi i szpiku jest najważniejsza i determinuje to wszystko, co będzie się działo z chorym. Rola lekarza rodzinnego jest niezwykle istotna, o ile pacjent zwróci się do niego z prośbą o pomoc. Morfologia krwi obwodowej jest badaniem podstawowym,

tanim i łatwo dostępnym, które warto wykonywać często. Jeżeli kontakt pacjenta z lekarzem jest niewielki lub osoba rzadko zgłasza się do lekarza, to nie znaczy, że nie należy wykonywać badań – mówi dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Kolejnym etapem diagnostyki w kierunku przewlekłej białaczki szpikowej jest badanie cytologiczne, cytogenetyczne szpiku kostnego oraz badanie molekularne.

Z białaczki uczyniliśmy chorobę śmiertelną

U 20% pacjentów choroba wykrywana jest przypadkowo, przy okazji rutynowych badań lub badań wykonywanych z powodu podejrzenia innej choroby. W przypadku PBSz uszkodzenie polega na „oderwaniu” i nieprawidłowym połączeniu fragmentów dwóch chromosomów i braku naprawy tego uszkodzenia.

Przewlekła białaczka szpikowa powstaje w sposób przypadkowy, nie jest dziedziczona od rodziców, ani nie jest przekazywana dzieciom. Nie można na nią zachorować przez spożywanie lub nie określonych pokarmów lub prowadzenie takiego czy innego trybu życia. Dziś sama diagnoza nie oznacza też wyroku, a wielu pacjentów otrzymuje szansę na wyleczenie.

– PBSz jest doskonałym przykładem na to, jak postęp w medycynie bezpośrednio wpływa na życie pacjentów. To choroba, w której średnie przeżycie jeszcze do niedawna wynosiło 4-5 lat. Dziś chorzy żyją tak samo długo jak ich rówieśnicy bez białaczki. Chorobę śmiertelną uczyniliśmy więc najpierw przewlekłą, a następnie nawet możliwą do wyleczenia. Mówiąc obrazowo – przewlekła białaczka szpikowa stała się chorobą przewlekłą jak cukrzyca. Następnie poszliśmy o krok dalej, bo cukrzycy nie da się wyleczyć, a w PBSz możemy doprowadzić do momentu, w którym jesteśmy w stanie odstawić leczenie – mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Sacha, Kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.