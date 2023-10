Bezpłatne leki tylko w placówkach z umowami z NFZ. Branża: to niesprawiedliwe dla pacjentów

Minister zdrowia Katarzyna Sójka stwierdziła, że resort chce programem bezpłatnych leków wspierać placówki z sektora publicznego

Eksperci są podzieleni w kwestii tego, czy prywatne gabinety bez umowy z NFZ powinny mieć możliwość przepisywania recept na darmowe medykamenty

Przedstawiciele prywatnego sektora są zaś zgodni, że wyłączenie takich placówek z programu godzi w interesy pacjentów

Brak planów, by prywatne gabinety bez umowy z NFZ mogły wypisywać bezpłatne leki

"Zależy nam na tym, by wzmacniać publiczną opiekę zdrowotną, by wzmacniać te podmioty, z których pacjent zawsze korzysta w pełni bezpłatnie" - w ten sposób minister zdrowia Katarzyna Sójka uzasadniała, dlaczego bezpłatnych leków nie mogą przepisywać lekarze pracujący w prywatnych gabinetach bez umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodała, że na razie resort nie planuje poszerzenia listy specjalistów mających uprawnienia do wypisywania bezpłatnych leków o lekarzy z sektora prywatnego.

- To nie jest stanowcze "nie", ale w tej chwili nie podamy żadnych szczegółów. Po prostu docierają do nas różne informacje. Myślę, że to jest proces ewentualnej analizy - zaznaczyła Katarzyna Sójka.

Dlaczego to istotne? Z danych uzyskanych przez Politykę Zdrowotną od Centrum e-Zdrowia wynika bowiem, iż w ubiegłym roku ok. 40 proc. wszystkich leków z listy refundacyjnej wystawiono w prywatnych placówkach.

Wypowiedź minister zdrowia spotkała się z polaryzującą reakcją wśród ekspertów. Jakub Kosikowski, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej wskazał, że prawo do refundacji jest dla pacjenta, a nie dla lekarza i do wystawiania e-recepty nie potrzeba żadnych umów z NFZ.

Przedstawiciel NIL zwrócił uwagę, że medykom z sektora prywatnego wolno jest wystawiać recepty na leki refundowane. Gabinety komercyjne korzystają zaś z państwowych systemów e-zdrowia (nie ma zatem żadnych przeciwwskazań technicznych ku wyłączeniu ich z programu - przyp. red.). Kosikowski wywnioskował zatem, że zakaz przepisywania przez nie bezpłatnych leków musi być uzasadniony kwestiami finansowymi.

Na wpis Jakub Kosikowskiego odpowiedziała dr Maria Libura, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej oraz ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. Zdrowia.

Podkreśliła, że popieranie włączenia sektora prywatnego do programu bezpłatnych leków jest krótkowzroczne. Mogłoby bowiem wzmocnić system komercyjnej opieki zdrowotnej - w taki sposób, że mieszkańcy dużych miast poszliby na prywatne wizyty, podczas gdy pacjenci sektora publicznego musieliby czekać w długich kolejkach do gabinetów, aby mieć szansę uzyskać bezpłatne leki.

"Sektor publiczny MUSI kontrolować koszty. Problemem jest niska dostępność wizyt na NFZ, nie to, że komercja nie może wypisać darmowych leków" - wskazywała Libura.

Firmy uważają, że resort zdrowia dyskryminuje pacjentów korzystających z prywatnych usług

Jak do tej kwestii podchodzą przedstawiciele sektora prywatnego? Anna Rulkiewicz, prezeska związku Pracodawcy dla Zdrowia i szefowa grupy Lux Med wskazuje nam, że pacjent jest podmiotem systemu ochrony zdrowia, który ma fundamentalne uprawnienie do dostępu do odpowiednich leków zgodnie z kryteriami wiekowymi określonymi przez Ministerstwo Zdrowia.

- Pacjent ma prawo oczekiwać, że lekarz dostarczy mu opiekę medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca, w którym ten lekarz realizuje usługę - podkreśla Anna Rulkiewicz.

Według niej system opieki zdrowotnej musi działać zgodnie z zasadami sprawiedliwości i równego dostępu do leczenia, niezależnie od miejsca pracy lekarza, a więc zarówno w ramach świadczeń realizowanych w systemie publicznym, jak i prywatnym.

- Brak jasnych i spójnych wytycznych oraz nietransparentna komunikacja w tym zakresie powodują dezorientację i frustrację wśród pacjentów, którzy mają poczucie, że dostęp do leków zależy od przypadkowych czynników (w tym dobrej lub złej woli lekarza) - mówi szefowa Lux Med.

O wyłączeniu z programu bezpłatnych leków placówek bez umowy z NFZ mówił też w programie Rynku Zdrowia "Miodowa 15" Artur Białkowski, dyrektor Zarządzający Pionem Usług Biznesowych, członek zarządu Medicover sp. z o.o oraz wiceprezes Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Ocenił, że to nie jest dobre rozwiązanie i skrytykował jego niesprawiedliwość. Zauważył, że w większości pacjenci korzystający z prywatnej opieki medycznej i tak płacą składkę zdrowotną. Dodatkowo wykładają z własnej kieszeni na ubezpieczenie, abonament bądź pojedynczą wizytę prywatną, odciążając tym samym system publiczny.

"A mimo tego wszystkiego są karani w pewien sposób, bo nie mogą skorzystać z bezpłatnych leków. To obszar, gdzie powinniśmy rozmawiać i mam nadzieję, że będzie pole do zmiany (przepisów - przyp. red.) - powiedział Artur Białkowski.

