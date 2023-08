Będzie więcej pieniędzy na szczepienia zalecane z Funduszu Medycznego

16 sierpnia sejmowa komisja finansów publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek ministra zdrowia w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Medycznego na rok 2023.

- Zwracamy się do komisji o zaopiniowanie zmiany w planie finansowym Funduszu Medycznego w jednym zakresie. Chodzi o zwiększenie finansowania zadania dotyczącego szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach programu szczepień ochronnych. Mieliśmy kwotę 75,5 mln zł, z tej kwoty 50 mln zł jest już zapłaconych. Po analizie sytuacji wygląda na to, że w grudniu dla osób, które będą chciały się zaszczepić, może zabraknąć szczepionek - uzasadniał stanowisko wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.