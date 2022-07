Będzie 200 mln zł na oddziały zakaźne. Niedzielski: jesteśmy przygotowani na najgorsze scenariusze

W czwartek, 28 lipca, minister Adam Niedzielski na konferencji poświęconej sytuacji epidemiologicznej zapowiedział dofinansowanie szpitalnych oddziałów zakaźnych. Placówki mogły ubiegać się w ministerialnym programie o pieniądze na przebudowę i modernizację oddziałów zakaźnych, a także doinwestowanie w specjalistyczną aparaturę medyczną.

Obecny na konferencji wiceminister Marcin Martyniak przypomniał natomiast, że placówki mogły starać się o dofinansowanie inwestycji na poziomie 100 procent. – Co oznacza, że żaden z podmiotów aplikujących nie musiał posiadać wkładu własnego – zaznaczył.

Szpitale mogły ubiegać się o pieniądze na:

Z dofinansowania skorzysta 30 szpitali z całej Polski, w tym Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, przed którym odbyła się czwartkowa konferencja. Placówka otrzymała 8 mln złotych, najwyższą możliwą do pozyskania kwotę. Z tego, jak zapowiedział wiceminister Martyniak, sfinansuje zakup nowego tomografu komputerowego, angiografu, wysokospecjalistycznej aparatury ultrasonograficznej z kompletem głowic.

Powstanie także siedem nowych stanowisk do nadzoru intensywnej terapii. Część pieniędzy przeznaczonych zostanie na zakup oczyszczaczy powietrza, dezynfekatorów i urządzeń do dekontaminacji.

Jak zapowiedział minister Niedzielski, z najbardziej aktualnych prognoz wynika, że w drugiej połowie sierpnia wzrost nowych zakażeń w kraju osiągnie około 10 tys. przypadków dziennie. Jednak może się też zdarzyć, że apogeum zakażeń przypadnie na pierwszą połowę sierpnia – wtedy dzienna liczba zachorowań byłaby mniejsza i wyniosłaby ok. 7-8 tys.

Podkreślił także, że jeśli chodzi o liczbę zachorowań to właściwie przez ostatni miesiąc, z tygodnia na tydzień poziom nowych zakażeń przekroczył skalę 60 proc. Był nawet tydzień, kiedy wynosił 80 proc.

– Obserwujemy jedno pozytywne zjawisko – to jest hamowanie dynamiki wzrostu z tygodnia na tydzień liczby nowych przypadków. Dzisiaj ta liczba, która wynosi 3,5 tys. nowych przypadków, to tak naprawdę 17-, 18-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniego tygodnia – zaznaczył.