Badania z Funduszu Medycznego bez ograniczeń wiekowych. Ważna poprawka w Senacie

Senacka Komisja Zdrowia przyjęła poprawki do nowelizowanej ustawy o Funduszu Medycznym

Najważniejszą jest propozycja objęcia finansowaniem ze środków Funduszu Medycznego badań genetycznych wszystkich pacjentów, bez względu na wiek

Inna poprawka zwiększa roczny limit finansowania Ratunkowego Doistępu do Technologii Lekowych (RDTL) z 3 do 5 procent

Senatorowie: badania genetyczne dla wszystkich

Senatorowie Komisji Zdrowia przyjęli dziś - 15 listopada - kilka poprawek do nowelizowanej ustawy o Funduszu Medycznym.

Jedną z najbardziej znaczących zmian, jaką przegłosowali, jest propozycja objęcia systemem finansowania ze środków FM świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z diagnostyką genetyczną wszystkich świadczeniobiorców, bez względu na wiek.

Propozycja przyjęta przez Sejm zakłada ograniczenie wiekowe – do 18 roku życia. Wcześniej podejmowane w Sejmie próby rozszerzenia finansowania badań genetycznych także o osoby dorosłe nie powiodły się.

W trakcie dzisiejszej debaty Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu zwróciło uwagę na niekonstytucyjność przepisów wprowadzających finansowanie diagnostyki genetycznej tylko dla osób do 18. roku życia.

Kolejna poprawka dotyczy objęcia systemem finansowania ze środków subfunduszu rozwoju profilaktyki realizacji świadczeń nie tylko z zakresu programów zdrowotnych, ale również z zakresu programów polityki zdrowotnej.

Senatorowie przyjęli też zmianę zaproponowaną przez resort zdrowia. Chodzi o to, by finansowanie szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych dokonywane było ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego, a nie subfunduszu rozwoju profilaktyki.

RDTL: limit Funduszu wyniesie 5 procent?

Członkowie senackiej Komisji Zdrowia przyjęli też poprawkę, która zwiększa wysokość rocznego limitu środków Funduszu Medycznego przeznaczanych na finansowanie leków w ramach Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych z 3 do 5 procent, nie zaś jak przewiduje ustawa z 3 do 4 procent.

Nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw wprowadza finansowanie ze środków Funduszu Medycznego szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach programu szczepień ochronnych.

Zwiększa też wysokości limitów wydatków Funduszu Medycznego na świadczenia zdrowotne dla dzieci z 15 do 20 proc. oraz na technologie lekowe w ramach funduszu terapeutyczno-innowacyjnego z 5 do 10 procent.

Zaproponowano także zmiany, mające na celu objęcie finansowaniem w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego istniejących wyrobów medycznych oraz sprzętu medycznego wraz z oprogramowaniem, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne oraz pozwalające na usprawnienie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta.

Przypomnijmy: projekt zmian w ustawie o Funduszu Medycznym jest projektem prezydenckim, do Sejmu wpłynął 11 października. W III czytaniu w Sejmie został przez posłów przyjęty jednogłośnie i 7 listopada przekazany został do Senatu oraz Prezydentowi RP. Teraz poddany zostanie pod głosowanie na sali plenarnej Izby Wyższej.

