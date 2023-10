Arkadiusz Grądkowski. Trzeba wprowadzić konkurencyjność w systemie ochrony zdrowia

Innowacje to pierwsze imię wyrobów medycznych

Jak wskazuje prezes Izby POLMED, bolączką naszego systemu ochrony zdrowia jest jego przeregulowanie.

- Każdego dnia, kiedy się budzę, najpierw sprawdzam przez godzinę czy pojawiły się jakieś nowe regulacje, czy weszły jakieś nowe przepisy w życie, czy znów nas coś nie zaskoczy – podkreśla Grądkowski.

Jak dodaje, cyfryzacja jest t priorytetem Unii Europejskiej i wprowadza się ją coraz powszechniej, ale urządzenia i wyroby medyczne wykorzystują różne „języki”. Jego zdaniem należałoby to ujednolicić i konsekwentnie pilnować tego, aby systemy mogły mówić w tych samych językach. Wtedy będziemy mieli łatwy dostęp do różnych danych.

Wskazuje, że jednym z największych wyzwań systemu na najbliższe lata będzie wdrażanie nowych technologii, tak aby były nie tylko nowością, ale służyły przede wszystkim pacjentom.

- Innowacje to jest pierwsze imię wyrobów medycznych. Co 30 minut zgłaszany jest nowy patent dotyczący wyrobów medycznych na poziomie Unii Europejskiej. Nie należy nie bać się innowacji, bo po pierwsze zmniejszą one kolejki do lekarzy, a po drugie spowodują, że „na koniec dnia” zmniejszymy dzięki temu nakłady na ochronę zdrowia, bo na przykład pacjent szybciej wyzdrowieje – przekonuje prezes Grądkowski.

