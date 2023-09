Antybiotyki. Wiceminister zdrowia: skuteczność zależy od rozsądnego stosowania

Resort zdrowia o antybiotykooporności

W imieniu resortu zdrowia wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski wystosował komunikat w sprawie dostępności antybiotyków.

Jak przypomina wiceszef MZ, antybiotyki to grupa leków stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych – działają bakteriobójczo (zabijają drobnoustroje) albo bakteriostatycznie (hamują ich procesy życiowe, aby uniemożliwić namnażanie bakterii). Jednakże, według danych 75-90 proc. infekcji spowodowanych jest przez wirusy.

- Nadużywanie antybiotyków prowadzi niejednokrotnie do poważnych konsekwencji wynikających z działań niepożądanych, rozwoju zakażeń grzybiczych, czy też selekcji szczepów opornych. Antybiotykooporność jest kluczowym zagrożeniem dla zdrowia publicznego – podkreślił w komunikacie wiceminister.

Zdecydowanie jednym ze sposobów na skuteczną antybiotykoterapię są testy diagnostyczne, które można wykonać w gabinetach POZ. Dzięki temu – jak przypomina wiceminister – rozpoznanie czynnika etiologicznego może być podstawą do wdrożenia antybiotyku albo zrezygnowania z włączenia go do terapii.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia z 17 czerwca 2022 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej poszerzono zakres badań możliwych do wykonania przez lekarza POZ o m.in.:

CRP – szybki test ilościowy - przeznaczony do wykonywania u dzieci do ukończenia 6. roku życia, test wspomaga diagnostykę różnicową infekcji, badanie wykonuje się z krwi włośniczkowej (nakłucie opuszki);

STREP TEST - test jakościowy do diagnostyki zapaleń gardła i migdałków podniebiennych (anginy) o etiologii S. pyogenes, badanie wykonywane na podstawie wymazu z gardła.

Wyniki tych badań dostępne są już po kilku minutach. Z perspektywy pacjenta istotne jest, że wskazane badania są wykonywane w ramach budżetu powierzonego, więc nie ma opłat za ich wykonanie.

W aptece ogólnodostępnej pacjent ma możliwość zakupu testu w celu wykrycia infekcji dróg oddechowych do wykonania w domu - w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusowego, pacjent nie będzie musiał przechodzić niepotrzebnej terapii antybiotykowej.

