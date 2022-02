Do 1 marca obowiązkowo zaszczepić przeciw COVID-19 muszą się między innymi medycy oraz studenci kierunków medycznych

Obowiązek dotyczy również pracowników podmiotów leczniczych oraz aptek. Wszyscy oni muszą być w pełni zaszczepieni przed 1 marca

Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich "niektóre uczelnie uzależniają od tego kontynuowanie studiów"

- Ogranicza to prawo do nauki, bo przepisy nie przewidują takiej sankcji za niepoddanie się obowiązkowym szczepieniom - wskazuje RPO i pisze w tej sprawie do ministra zdrowia

Albo szczepienie albo koniec studiów? RPO pisze do ministra zdrowia

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia. Chodzi o obowiązkowe szczepienia przeciwko COVID-19 studentów kierunków medycznych

- Marcin Wiącek uważa, że w trosce o bezpieczne warunki kształcenia należy zmienić prawo. Po raz kolejny pisze w tej sprawie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - czytamy w komunikacie na stronie RPO.

Jak informuje biuro rzecznika studenci medycyny skarżą się, że "po wprowadzeniu obowiązkowych szczepień dla medyków niektóre uczelnie uzależniają możliwość kontynuowania studiów od zaszczepienia przeciwko COVID-19. Wymagają też od studentów dostarczania do dziekanatów dokumentów potwierdzających szczepienie".

"Działania są zatem ograniczeniem konstytucyjnie chronionego prawa do nauki"

W komentarzu do tej sytuacji RPO wskazuje, że niepoddanie się obowiązkowym szczepieniom faktycznie może prowadzić do pewnych sankcji, ale "ich katalog jest zamknięty i próżno w przepisach szukać podstaw do ograniczenia możliwości nauki niezaszczepionych studentów".

- Takie działania są zatem ograniczeniem konstytucyjnie chronionego prawa do nauki - stwierdza.

I dodaje: Władze uczelni nie mogą też weryfikować informacji dotyczących faktu zaszczepienia się przeciw COVID-19. Nakładanie na studentów obowiązku dostarczania dokumentów potwierdzających szczepienie może być odczytywane jako ograniczenie prawa do ochrony prywatności, w sytuacji gdy uczelnia przetwarza dane studentów dotyczące zdrowia. Tym bardziej, że student, który chce kontynuować naukę, w praktyce nie ma innego wyjścia, jak ujawnienie informacji o pełnym zaszczepieniu.

RPO przypomina, że "ograniczenie konstytucyjnych praw i wolności może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy".

W związku z tym rzecznik po raz kolejny kieruje swoje wystąpienie do ministra zdrowia. Postuluje, by rozważono inicjatywę ustawodawczą "w celu zapewnienia uczelniom podstaw prawnych dla działań prewencyjnych".

- RPO jest świadomy, że przyczyną ograniczeń dla osób niezaszczepionych jest troska o życie i zdrowie studentów, personelu medycznego i pacjentów, a także chęć zapewnienia bezpiecznych warunków kształcenia praktycznego - czytamy w komunikacie.

