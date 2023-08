AdA, nowe zawody medyczne, darmowe leki i ustawa refundacyjna. Dziś w Sejmie ostatnie głosowania

Trwa dwudniowe, najprawdopodobniej ostatnie w tej kadencji posiedzenie Sejmu

16 sierpnia Sejm zajął się ważnymi ustawami zdrowotnymi: refundacyjną, Apteką dla Aptekarza, darmowymi lekami dla dwóch nowych grup wiekowych czy ustawą o szczególnej opiece geriatrycznej

Do porządku obrad w ostatniej chwili trafiła również ustawa o niektórych zawodach medycznych

W czwartek, 17 sierpnia, poznamy ostateczny kształt i los wymienionych regulacji. Blok głosowań zaplanowano między godz. 14:15 a 16:30

Ustawa refundacyjna: możliwość refundowania leków bez recepty

16 sierpnia sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Członkowie sejmowej komisji odrzucili większość kluczowych poprawek, wprowadzonych przez senatorów do nowelizacji ustawy refundacyjnej. Pierwsza poprawka Senatu dotyczyła zmiany przepisów w zakresie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia. W drugiej senatorowie proponowali uchylić przepis, wprowadzający zasadę ustalania cen urzędowych na wyroby medyczne. Rekomendowali Sejmowi utrwalić w przepisach m.in. możliwość refundowania leków bez recepty oraz obowiązek dostaw deficytowych leków do co najmniej 10 hurtowni.

Apteka dla Aptekarza także trafi pod głosowanie w Sejmie, ale bez poprawek Senatu

Łączone komisje - Finansów Publicznych oraz Gospodarki - negatywnie zaopiniowały poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o KUKE. Przepisy mają na celu przeciwdziałanie przejmowaniu podmiotów przez zagraniczne sieci apteczne. Teraz ustawa trafi pod głosowanie Sejmu.

Jedna z poprawek zakładała, że podmiot, który wbrew zakazowi, „o którym mowa w art. 99 ust. 3aa, przejmuje kontrolę nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 5 000 000 zł”.

17 sierpnia posłowie wysłuchają sprawozdania komisji i rekomendacji z posiedzenia. Będzie to finalne głosowanie nad ustawą.



Przypomnijmy: zgodnie z wprowadzonymi w 2017 r. przepisami (tzw. Apteka dla Aptekarza, AdA) nową aptekę może prowadzić wyłącznie farmaceuta lub farmaceuci w ramach wybranych spółek osobowych. Wprowadzono również kryteria geograficzno-demograficzne dotyczące liczebności aptek w danej gminie oraz ich rozmieszczenia.

Aptekę mógłby przejąć tylko farmaceuta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółka jawna albo partnerska z udziałem farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu, a także uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku farmacja. Ponadto podmiot przejmujący bądź powiązane z nim inne podmioty mogą być wspólnikiem albo partnerem w podmiocie prowadzącym maksymalnie cztery apteki ogólnodostępne.

Darmowe leki dla dzieci i młodszych seniorów. Głosowanie 17 sierpnia

Także w środę, 16 sierpnia, Komisja Zdrowia rozpatrzyła uchwałę Senatu ws. ustawy wprowadzającej darmowe leki dla osób powyżej 65 roku życia oraz dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. W trakcie głosowania przepadła m.in. poprawka, że bezpłatne leki będą finansowane z budżetu państwa zamiast z budżetu NFZ.

W czwartek, 17 sierpnia, zmiany zostaną poddane w Sejmie pod głosowanie.

Rządowa ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 3557) dotyczy rozszerzenia grupy osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Rząd chce, by darmowe leki przysługiwały także tym, którzy nie ukończyli 18 roku życia oraz osobom po 65. roku życia.

Rekomendacje dotyczące wykazu darmowych leków zostały już przygotowane przez Radę Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Szczególna opieka geriatryczna. Losy ustawy także rozstrzygnie głosowanie 17 sierpnia

17 sierpnia w Sejmie przeprowadzone zostanie również ostatnie głosowanie nad ustawą o szczególnej opiece geriatrycznej; potem dokument trafi do podpisu prezydenta. System ma działać na bazie szpitalnych oddziałów geriatrycznych, Centrów Zdrowia 75+ oraz POZ.

W środę, 16 sierpnia, podczas posiedzenia połączonych sejmowych Komisji Zdrowia i Komisji Polityki Senioralnej posłowie nie poparli żadnej z merytorycznych poprawek do ustawy wniesionych przez Senat. Przyjętych zostało wyłącznie kilka poprawek redakcyjnych.

Przepadła m.in. senacka propozycja objęcia ustawą osób, które ukończyły 65 lat.

Ustawa została przyjęta przez Sejm 13 lipca. Jej głównym celem jest zapewnienie szczególnej opieki geriatrycznej seniorom po 75 roku życia. Przyjmuje się, że od 30 do 40 proc. seniorów wymaga opieki geriatrycznej.

Ustawa o niektórych zawodach medycznych "wpadła" do Sejmu w ostatniej chwili

W ostatnim momencie, 16 sierpnia, do porządku obrad Sejmu trafiła również ustawa o niektórych zawodach medycznych. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w tej sprawie zaplanowano na 17 sierpnia (pkt. 23). Wprowadzenie sprawozdania oznacza możliwość przeprowadzenia ostatniego głosowania dotyczącego ustawy - nad poprawkami senackimi. Po nim ustawa może zostać skierowana do podpisu przez prezydenta. Dokument ma regulować funkcjonowanie oraz kompetencje kilkunastu zawodów.

Do ostatniego momentu losy ustawy nie były pewne. Ze względu na protesty jej procedowanie zostało wstrzymane podczas poprzedniego posiedzenia tuż przed głosowaniem poprawek senackich.

"Ustawa o niektórych zawodach medycznych wróciła pod obrady. Dziękujemy!" - czytamy we wpisie na Facebooku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Opiekunów Medycznych. Opiekunowie medyczni zapowiadali protest, jeśli ustawa nie będzie procedowana.

"Mamy nadzieję, że poprawki PZZD, jakie przegłosował Senat RP nie zostaną jutro odrzucone. Jednocześnie informujemy, że wbrew słowom posła Hoca wiceprzewodniczącego SKZ o chęci dialogu że środowiskiem dietetyków i techników dentystycznych cytowanym przez Państwa portal, nikt ze strony rządzącej nie kontaktował się z PZZD celem rozmów i to pomimo prób kontaktu PZZD z Posłem Hocem" - napisał Rynkowi Zdrowia Polski Związek Zawodowy Dietetyków.

81. posiedzeniu Sejmu będzie ostatnim w tej kadencji. 15 października 2023 r. odbędą się wybory parlamentarne. O podjęciu takiej decyzji poinformował 8 sierpnia prezydent Andrzej Duda.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.