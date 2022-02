9 lutego minister zdrowia ma ogłosić nową strategię walki z koronawirusem w Polsce

Koronawirus w Polsce. 9 lutego minister zdrowia Adam Niedzielski ma ogłosić nową strategię walki z pandemią w Polsce. Informacje w tej sprawie przekazał w poniedziałek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

W planach jest m.in. skrócenie czasu izolacji dla wszystkich, ale również zmiany w szpitalach. Obie te kwestie były rozpatrywane na sztabie kryzysowym w Ministerstwie Zdrowia. Jak mówił rzecznik MZ decyzje i szczegóły ogłosi w środę, 9 lutego, minister Niedzielski.

- Chodzi o skrócenie okresu izolacji dla wszystkich obywateli, którzy chorują w naszym kraju. Wiąże się to po pierwsze z krótszym okresem objawowym, z krótszym okresem kiedy zarażamy aktywnie, i z koniecznością przywracania do pracy pracowników w różnych branżach, bo widzicie państwo przy tej zakaźności wirusa jak szybko wyłączane są osoby z rynku pracy, co nie pozostaje bez wpływu dla gospodarki naszego kraju - zdradził Andrusiewicz.