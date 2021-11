5 listopada druga tura rozmów o podwyżkach dla pielęgniarek i lekarzy. Weźmie w nich udział minister Niedzielski

Dziś, 5 listopada, kolejne spotkanie Ministerstwa Zdrowia z Zespołem Trójstronnym. Poprzednie odbyło się wczoraj - 4 listopada

Spotkanie MZ z Zespołem Trójstronnym. Tematem podwyżki w ochronie zdrowia

W czwartek, 5 listopada, o godz. 11 w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie rozpocznie się kolejne spotkanie Zespołu Trójstronnego do spraw ochrony zdrowia.

Tematem dwudniowych obrad (rozmowy toczyły się również w środę, 4 listopada) są ministerialne propozycje podwyżek wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia, a dokładniej zmiany w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Dziś w spotkaniu weźmie udział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jakie będą podwyżki wynagrodzeń?

Przypomnijmy, że podczas poprzednich obrad, 25 października, Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił raport na temat dotychczasowych realizacji zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, które określa ustawa wprowadzona od lipca 2021 r. Jak podał NFZ podwyżki z tego tytułu otrzymało 269 tys. osób.

Podwyżki te omijały jednak niektórych pracowników, stąd od jakiegoś czasu trwają rozmowy na temat korekty w sposobie ustalania wynagrodzeń.

- Propozycje Ministerstwa Zdrowia w części wychodzą naprzeciw oczekiwaniom strony społecznej. Musimy wspólnie usiąść i dopracować szczegóły, które mogą okazać się kluczowe. Czas się liczy i potrzebna jest determinacja - oceniła w rozmowie z PAP po ubiegłotygodniowym spotkaniu zespołu przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność" Maria Ochman.

W rozmowach Zespołu Trójstronnego nie ma medyków z Białego Miasteczka

W skład zespołu trójstronnego wchodzą m.in. organizacje reprezentujące pracodawców, np. Pracodawcy RP i Konfederacja Lewiatan, a także Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność"

Brakuje natomiast przedstawicieli Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Ochrony Zdrowia, czyli medyków protestujących od 11 września w Białym Miasteczku przed Kancelarią Premiera.

Wcześniej protestujący sześciokrotnie spotykali się z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem, ale żadna z prób negocjacji nie przyniosła rozwiązania sporu. Komitet domagał się rozmów z szefem resortu Adamem Niedzielskim czy premierem Mateuszem Morawieckim, ale ci nie spotkali się z medykami. Protestujący zdecydowali się wysłać list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W tym przypadku również nie było odzewu. 2 listopada medycy ponownie zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego, już w nieco w innym tonie.

- Panie premierze, w ostatnich dnia przybywa tysiące zakażonych koronawirusem. W tej chwili przebywa w szpitalach pod respiratorami już 600 osób i niestety, ponad połowa z nich umrze. Sytuacja jest krytyczna. Przeciążone mamy też oddziały pediatryczne, mamy pandemię RSV. Jest coraz trudniej. Kiedy usiąść do rozmów, kiedy nie teraz panie premierze – apelował Artur Drobniak, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

Dodał: - Obiecał pan, że usiądzie z nami do rozmów. Czekamy już tutaj ponad 50 dni. Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień.

Protestujący medycy dają premierowi czas do 20 listopada

W czwartek, 4 listopada, protestujący ponowie przekazali pismo do premiera Morawieckiego podkreślając, że jest to ostatni list skierowany do szefa rządu.

- Daliśmy rządowi czas do 20 listopada. To już nasze ostatnie pismo - zapowiedziała podczas konferencji prasowej szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok.

- Jest nas coraz mniej w Białym Miasteczku, bo coraz więcej musi być nas na oddziałach - wskazywała Ptok, mając na uwadze narastającą falę Covid-19

Mateusz Szulca, przewodniczący Porozumienia Rezydentów dodawał: - Nas wezmą nakazami pracy do szpitali, w których pracowaliśmy i nie będzie nikogo, kto by w imieniu pacjentów występował

