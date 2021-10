31 października zmienią się obostrzenia. Wchodzi nowe rozporządzenie covidowe

31 października zmienią się obostrzenia w Polsce. Tego dnia wchodzi w życie nowe rozporządzenie covidowe Rady Ministrów

To nowelizacja rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Dokument został wczoraj, 28 października, opublikowany w Dzienniku Ustaw. Będzie obowiązywał od niedzielki, 31 października

W czwartek, 28 października, w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie wejdzie życie 31 października 2021 i od tego dnia będzie obowiązujące.

Co zmieni nowe rozporządzenie covidowe? Przede wszystkim przedłuży te już obowiązujące o kolejny miesiąc, czyli do 30 listopada (obecnie, na podstawie poprzedniego rozporządzenia obowiązują do końca października).

Poza tym rozporządzenie modyfikuje obowiązek zasłaniania ust i nosa w szkołach i na uczelniach w czasie przerw między lekcjami i zajęciami. Zapisano w nim, że noszenie maseczki w tych przestrzeniach będzie obowiązkowe, chyba że inaczej postanowi kierujący takim podmiotem.

Wszystkie obostrzenia zostają przedłużone do 30 listopada

przedłużenie do dnia 30 listopada 2021 r. obowiązywania aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego;

określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego; modyfikacje regulacji dotyczących obowiązku zakrywania ust i nosa:

a) podczas przeprowadzania konkursu na aplikację kuratorską i egzaminu kuratorskiego – uczestnicy powyższych: konkursu i egzaminu zwolnieni będą z obowiązku zasłaniania ust i nosa (na wzór konkursów i egzaminów organizowanych dla przedstawicieli innych grup zawodowych objętych modyfikowanym przepisem),

– uczestnicy powyższych: konkursu i egzaminu zwolnieni będą z obowiązku zasłaniania ust i nosa (na wzór konkursów i egzaminów organizowanych dla przedstawicieli innych grup zawodowych objętych modyfikowanym przepisem), b) na terenie szkół, placówek oświatowych, uczelni, instytutów badawczych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki; projektowane rozwiązania przewidują, że zakrywanie ust i nosa na terenie ww. podmiotów będzie obowiązkowe w czasie poza zajęciami (oraz zajęciami edukacyjnymi), chyba że inaczej postanowi kierujący takim podmiotem.

Na przerwach tylko w maseczce, chyba że

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu przepisy w sprawie obowiązku zasłaniania ust i nosa zmodyfikowano, by umożliwić podejmowanie w tym zakresie decyzji (chodzi o obowiązek noszenia maseczek na terenie szkół, placówek oświatowych, uczelni) podejmowania decyzji przez kierujących ww. podmiotami w zależności od lokalnej sytuacji epidemicznej.

- Z uwagi na fakt, że w przerwach między zajęciami (jak również podczas zajęć świetlicowych w szkołach) studenci oraz uczniowie mają kontakt ze zdecydowanie większą liczbą innych osób (przebywają w niehomogenicznych grupach osób), w tym w sposób utrudniający zachowanie dystansu, np. w czasie przebywania w szatniach, czy też stołówkach albo przemieszczania się między pomieszczeniami, w których odbywają się zajęcia - to fragment uzasadnienia.

