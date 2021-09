30 września czwarte spotkanie medyków z wiceministrem Bromberem. Będzie porozumienie?

30 września planowane jest kolejne, czwarte już spotkanie protestujących medyków z przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia Piotrem Bromberem

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok zapowiedziała, że 7 października to termin zamknięcia rozmów

Protestujący uznali, że przedłużające się negocjacje są "graniem na zwłokę", dlatego liczą, że obie strony wypracują odpowiedni kompromis

30 września czwarte spotkanie medyków z ministrem Bromberem

Poprzednie spotkanie protestujących z ministrem ds. dialogu Piotrem Bromberem miało miejsce we wtorek 28 września. Po rozmowie przewodnicząca OZZPiP Krystyna Ptok zaznaczyła, że co prawda dość sprawnie zostały omówione punkty postulatów dotyczące systemu "no fault" czy też urlopu dla poratowania zdrowia, ale trudne w negocjacji okazały się punkty dotyczące zmian ustawy o najniższych wynagrodzeniach.

Ze względu na trudności w dojściu do porozumienia, zaplanowano kolejne spotkanie na 30 września. Termin potwierdził wiceminister Bromber.

- Robimy wszystko, aby przyśpieszyć porozumienie. Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na czwartek - 30 września. Do jutra - czyli - środy druga strona zobowiązała się dostarczyć nam swoje stanowisko – dodał wiceminister.

Zaznaczył także, że wszystkie spotkania są "szukaniem kompromisu" pomiędzy postulatami obu stron.

Czytaj: Medycy po spotkaniu z wiceministrem Bromberem. Kością niezgody zarobki

Wiceminister Bromber po spotkaniu z medykami: Jesteśmy blisko porozumienia

Medycy chcą konkretnych ustaleń

Przypomnijmy, że strony spotkały się już trzykrotnie. Po spotkaniu we wtorek, 28 września medycy mówili tak:

- Sprawnie nam idą punkty dotyczące systemu "no fault", czy urlopu dla poratowania zdrowia, natomiast trudne do negocjacji są dwa pierwsze punkty postulatów, gdzie domagamy się zmiany ustawy o najniższych wynagrodzeniach dla pracowników. Ona jest krzywdząca dla pracowników - mówiła tuż po spotkaniu Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

- Sprawnie nam idą punkty dotyczące systemu "no fault", czy urlopu dla poratowania zdrowia, natomiast trudne do negocjacji są dwa pierwsze punkty postulatów, gdzie domagamy się zmiany ustawy o najniższych wynagrodzeniach dla pracowników. Ona jest krzywdząca dla pracowników - mówiła tuż po spotkaniu Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

- Zaproponowaliśmy moim zdaniem istotne kryteria i teraz w zależności czy druga strona zaakceptuje nasz punkt widzenia, to to się przełoży na stronę finansową. Poczekajmy, dajmy czas drugiej stronie na zastanowienie się - mówił za to wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Z kolei Piotr Bromber komentował:

- Robimy wszystko, aby przyśpieszyć porozumienie. Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na czwartek - 30 września. Do jutra - czyli - środy druga strona zobowiązała się dostarczyć nam swoje stanowisko.

- Te nasze spotkania to szukanie kompromisu pomiędzy naszymi postulatami. Jakie rozwiązanie będzie rozwiązaniem końcowym, poczekajmy na ustalenia z drugą stroną - podsumował minister.

Czytaj: Krystyna Ptok: Jakość przygotowania przedstawicieli MZ do rozmów pozostawia wiele do życzenia

Druga tura rozmów protestujących medyków z MZ. "Jesteśmy zawiedzeni i rozczarowani"

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.