24 października staruje XVIII Forum Rynku Zdrowia. Na początek debata o finansowaniu, bezpieczeństwie pacjenta i jakości

Forum Rynku Zdrowia. Finansowanie, dialog i podnoszenie jakości w opiece zdrowotnej

W poniedziałek, 24 października w hotelu Sheraton Grand Warsaw w Warszawie rozpocznie się XVIII Forum Rynku Zdrowia. Na wydarzenie złoży się 21 debat z udziałem ponad 150 prelegentów.

Imprezę otworzy sesja inaugurująca z udziałem m.in. wiceministra Piotra Brombera, Bartłomieja Chmielowca Rzecznika Praw Pacjenta, Łukasza Jankowskiego prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, prezesa Narodowego Fundusz Zdrowia, Filipa Nowaka, Romana Topór-Mądrego, prezesa AOTMiTczy Tomasza Latosa, przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia.

Zaproszeni eksperci będą dyskutowali o finansowaniu ochrony zdrowia, deficytach kadrowych w placówkach medycznych i podnoszeniu jakości w opiece zdrowotnej. Przyjrzą się, co de facto wynika dla pacjentów ze wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w Polsce.

Poruszą także kwestię bezpieczeństwa chorych, które wzmocnić ma procedowana ustawa o jakości w opiece zdrowotnej, przewidującą m.in. nową ścieżkę odszkodowawczą za szkody poniesione w wyniku błędów medycznych i rejestr wspomnianych błędów.

Będzie mowa o procedurze no-fault, której wprowadzenia domagają się lekarze i tym, co z niej pozostało w procedowanym aktualnie projekcie ustawy.

Eksperci podejmą także próbę podsumowania tego, jak wojna w Ukrainie wpłynęła na polski system ochrony zdrowia. Od początku rosyjskiej agresji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 7,17 mln uchodźców, głównie kobiety i dzieci. Blisko 5,4 mln osób wróciło do swojej ojczyzny, a część wyjechała do innych państw. Szacuje się, że w Polsce pozostaje ok. 3 mln Ukraińców. Prawie co drugi z pracujących w Polsce uchodźców planuje zostać tu na dłużej.

Sesja inauguracyjna XVIII Forum Rynku Zdrowia. Najważniejsze zagadnienia

Oś dyskusji stanowić będzie sześć wątków:

Finansowanie – co dla pacjentów wynika ze wzrostu nakładów na ochronę zdrowia w Polsce?

Deficyty kadrowe w placówkach medycznych – czy wiemy, jak sprostać temu wyzwaniu?

Jakość w opiece zdrowotnej – czy można ją zadekretować?

Bezpieczeństwo pacjentów – wszyscy o nim mówią, ale czy wspólnym językiem?

Dialog w polskiej ochronie zdrowia – czy jego obecny model sprzyja wdrażaniu optymalnych rozwiązań?

Wojna w Ukrainie – jak wpłynęła na system ochrony zdrowia?

Zaproszenie na sesję inauguracyjną przyjęli:

Piotr Bromber, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia,

podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia, Bartłomiej Ł. Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta,

Rzecznik Praw Pacjenta, Arkadiusz Grądkowski, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED,

prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, Krzysztof Groyecki, wiceprezes zarządu Asseco Poland SA,

wiceprezes zarządu Asseco Poland SA, Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej,

prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Jacek Kopacz, wiceprezes zarządu Supra Brokers SA,

wiceprezes zarządu Supra Brokers SA, Tomasz Latos, poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia,

poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, ks. dr Arkadiusz Nowak, przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej,

przewodniczący Rady Organizacji Pacjentów, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia,

prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED,

prezes Grupy LUX MED, Sebastian Szymanek, prezes zarządu Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA,

prezes zarządu Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA, Roman Topór-Mądry, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W ramach debaty odbędzie się retransmisja ze specjalnie przeprowadzonej na tę okazję rozmowy z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim m.in. o kondycji polskich szpitali i instrumencie restrukturyzacyjnym, który ma pomóc im wyjść z trudnej sytuacji finansowej.

Gdzie można oglądać sesję inauguracyjną?

Forum Rynku Zdrowia tradycyjnie odbędzie się w warszawskim hotelu Sheraton Grand Warsaw. Wszystkie sesje można śledzić także online.

Sesję inauguracyjną, która startuje o godz. 9.00 i potrwa do godz. 11.30 można będzie obejrzeć także na stronie rynekzdrowia.pl. Przypominamy też, że wszystkie debaty odbywające się w ramach XVIII Forum Rynku Zdrowia można oglądać on-line po zarejestrowaniu się na stronie wydarzenia Forum Rynku Zdrowia.

XVIII Forum Rynku Zdrowia: 21 sesji z udziałem ponad 150 prelegentów

W trakcie pozostałych sesji trwającego dwa dni Forum będziemy m.in. szukać odpowiedzi na pytanie, czy polska polityka lekowa i refundacyjna umożliwia pacjentom dostępność do nowoczesnych terapii. Eksperci zastanowią się, gdzie w polityce zdrowotnej i gospodarczej pozycjonują się krajowi producenci leków, a także jak mierzyć się z ogromnym problemem nadużywania antybiotyków w Polsce. Będziemy rozmawiać o tym, czy opieka koordynowana wpłynie na standard opieki POZ oraz czego potrzebuje ratownictwo medyczne i dokąd zmierza planowana reforma szpitalnictwa.

Ponadto eksperci zastanowią się, jak radzić sobie z deficytami kadrowymi w placówkach medycznych i jak reformować system kształcenia. Porozmawiają o szansach i wyzwaniach w związku z obecnością pokolenia Y i Z na rynku pracy , ale również pochylą się nad problemem dyskryminacji wśród medyków.

Zwieńczeniem pierwszego dnia XVIII Forum Rynku Zdrowia będzie Gala, podczas której wręczymy Portrety Polskiej Medycyny. Nagrody przyznamy w trzech kategoriach: menadżer, lekarz i wydarzenie Rynku Zdrowia.

Łącznie na agendę Forum Rynku Zdrowia 2022 złoży się 21 sesji. Pełny program jest dostępny na stronie: Forumrynkuzdrowia.pl/2022/pl/sesje/

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.