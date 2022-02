22 lutego w Sejmie o flagowym programie Ministerstwa Zdrowia

Autor: JPP • Źródło: Sejm, Rynek Zdrowia • 21 lutego 2022 21:10

22 lutego w Sejmie odbędą się posiedzenia dwóch podkomisji.: do spraw onkologii i do spraw zdrowia. Mowa będzie o dostępie do nowoczesnej radioterapii oraz wynikach wdrożenia programu "Profilaktyka 40 plus".