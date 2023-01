1 lutego startuje loteria. MZ rozda rowery i karty podarunkowe za badania profilaktyczne

- Badania profilaktyczne mogą uchronić nasze zdrowie i życie. W programie Profilaktyka 40 PLUS można wykonać całe spektrum badań. Dodatkową zachętą do ich wykonania jest startująca 1 lutego loteria. Nie zwlekaj i zapisz się na badanie - poinformowało 25 stycznia w mediach społecznościowych Ministerstwo Zdrowia.

W loterii mogą wziąć udział wszystkie osoby, które skorzystały z programu Profilaktyka 40 PLUS. Jak wylicza MZ pula nagród to aż 3,5 mln zł.

Informację skomentował szef resortu zdrowia oceniając, że "musimy zmienić nasze podejście do profilaktyki"

- Jednym z najważniejszych wniosków po pandemii jest to, że wirus zbiera najmniejsze żniwo tam, gdzie społeczeństwo dba o zdrowie. My w Polsce musimy zmienić nasze podejście do profilaktyki. Jest Profilaktyka 40 plus, a z początkiem lutego uruchamiamy dla Was loterię - dodał.