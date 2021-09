"Zostałeś skierowany na kwarantannę". Fałszywe SMS-y o kwarantannie. Sanepid ostrzega

Uwaga, wraz ze wzrostem liczby zakażeń wracają fałszywe SMS-y o skierowaniu na kwarantannę

Oszuści próbują w ten sposób wyłudzić nasze dane. To niebezpieczne, bo mogą na przykład otrzymać dostęp do naszego konta bankowego

Jak działają oszuści? Niestety ich sposób działania jest dość skuteczny, a metoda, którą posługują na pierwszy rzut oka może wydać się wiarygodna

To nowa kampania phishingowa, której celem jest nakłonienie użytkowników smartfonów do zainstalowania złośliwej aplikacji. Nie dajcie się nabrać, to nie SMS-y od Nas - alarmuje inspekcja sanitarna

Fałszywe SMSy o skierowaniu na kwarantannę znów krążą

Wraz ze wzrostem zakażeń wracają fałszywe SMS-y ze skierowaniem na kwarantannę znów krążą. Uwaga, oszuści próbują w ten sposób wyłudzić dane.

Temat nie jest nowy. O fałszywych SMS-ach, które powiadamiały o skierowaniu do odbycia obowiązkowej kwarantanny w związku z podejrzeniem zakażenia koronawirusem głośno było już w trakcie poprzednich fal pandemii w Polsce.

Cały proceder jest niestety tym bardziej groźny, że wiadomości tekstowe, które przychodzą na telefon wydają się całkiem wiarygodne.

Fałszywe SMS-y: „Zostałeś skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny (...)"

Jak to działa? Oszuści wysyłają do ofiar SMS-a z informacją o skierowaniu na kwarantannę domową. W grudniu ubiegłego roku krążyły SMS-y o następującej treści: „Zostales wytypowany do kwarantanny domowej. Pobierz aplikacje aby sprawdzic następna wizyte policji”.

Teraz natomiast w obiegu jest taka wiadomość: „Zostałeś skierowany do odbycia 10-dniowej kwarantanny z powodu zakazenia w Twoim najbliższym otoczeniu. Więcej informacji na stronie…”

GIS apeluje: nie klikajcie w link w SMS-ie o kwarantannie

Przed fałszywymi SMS-ami o kwarantannie ostrzega Główny Inspektorat Sanitarny.

- Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy Kwarantanna. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości. Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron - apeluje GIS.

‼️ Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed fałszywymi SMS-ami od nadawcy Kwarantanna. Jest to próba wyłudzenia danych osobowych. Prosimy nie otwierać linku wskazanego w wiadomości. Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron. pic.twitter.com/kfcyG4aJm0 — Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) September 23, 2021

Jak łatwo zauważyć w wiadomości brakuje polskich znaków - to już powinno wzbudzić naszą czujność. Drugim sygnałem alarmowym jest konieczność kliknięcia w podany link.

Gdy podobne SMS-y krążyły kilka miesięcy temu link kierował na stronę, która przypominała popularny sklep z aplikacjami. Na ekranie widzieliśmy prawdziwą aplikację Kwarantanna Domowa, ale klikając w link pobierała się ta podstawiona przez oszustów. W ten sposób oszuści wykradają dane, ale również mogą ogołocić z pieniędzy nasz rachunek.

Fałszywe SMS-y o kwarantannie. Inspekcja sanitarna nigdy nie podsyła linków

Warto przy tej okazji podkreślić, że fakt objęcia kwarantanną najlepiej potwierdzić w Internetowym Koncie Pacjenta. Przypomina o tym również GIS:

- Inspekcja sanitarna nigdy nie wysyłała, ani nie wysyła wiadomości z przekierowaniem do stron - podkreśla Inspektorat.

Dodajmy, że według danych z 23 września na kwarantannie przebywa 86 107 osób.

Uwaga⚠️Ostrzegamy‼️Otrzymaliście takiego smsa❓Prosimy nie klikać w link.⚠️ To nowa kampania phishingowa, której celem jest nakłonienie użytkowników smartfonów do zainstalowania złośliwej aplikacji. Nie dajcie się nabrać, to nie SMS-y od Nas‼️@GIS_gov @MZ_GOV_PL pic.twitter.com/JOLrJdbiSi — PSSE w Kętrzynie (@psse_Ketrzyn) September 23, 2021

