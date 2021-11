Znany lekarz wciąż poszukiwany. Ruszyła zbiórka pieniędzy dla rodziny onkologa

Lekarz Michał Kąkol zaginął 16 października. Ostatni raz był widziany w późnych godzinach wieczornych w Sopocie

Szybko opublikowano najważniejsze informacje dotyczące zaginięcia 46-letniego mężczyzny i rozpoczęto poszukiwania. Niestety zaginionego onkologa wciąż nie udało się odnaleźć

W trudnej sytuacji jest rodzina lekarza. "W związku z nadaniem statusu zaginionego, wszystkiego konta zostały zablokowane"

Dlatego najbliżsi przyjaciele założyli internetową zbiórkę pieniędzy dla żony i dzieci zaginionego.

Zaginiony lekarz wciąż poszukiwany, a "wszystkie konta zablokowane"

Jak czytamy w opisie do zbiórki, zaginiony lekarz jest mężem Kingi oraz ojcem pięciorga dzieci. Najstarsi synowie są już studentami, a najmłodsza córka uczęszcza jeszcze do przedszkola. Zrzutka został utworzona po to, by wesprzeć rodzinę w dalszych poszukiwaniach, ale też umożliwić spłatę zobowiązań.

- Sytuacja finansowa jest niezwykle trudna, ponieważ w związku z nadaniem statusu zaginionego, wszystkie konta Michała zostały zablokowane. Jego żona nie ma dostępu do pieniędzy, nie ma prawa dziedziczenia, a dzieci prawa do renty. Rodzina ma do spłaty kredyt. Działalność gospodarcza Michała również generuje koszty, a jej zamknięcie wymaga zgłoszenia do ministerstwa i kilku tygodni oczekiwania. Kinga w tej chwili nie pracuje i próbuje pozbierać siły, aby pozałatwiać najpilniejsze sprawy finansowe, m.in. odroczenie spłaty kredytu – czytamy.

Jako kwotę docelowo podano 45 tys. złotych, jednak już teraz udało się zebrać ponad 85 tys. złotych.

Michał Kąkol zaginął 16 października

Przypomnijmy, o zaginięciu 46-letniego lekarza Michała Kąkola powiadomiła Komenda Miejska Policji w Sopocie, a także organizacja OnkoRejs – Wybieram Życie.

Sopocka KMP udostępniła wizerunek zaginionego onkologa oraz przypomniała, jak wyglądał w dniu zaginięcia: szczupłej budowy ciała, ma ok. 180 cm wzrostu, oczy koloru zielonego oraz krótkie blond włosy z widoczną łysiną.

- W dniu zaginięcia ubrany był w długi ciemny płaszcz, sweter w serek w kolorze rdzy, T-shirt koloru szarego z emblematem roweru na wysokości klatki piersiowej, granatowe spodnie dresowe i buty trekkingowe w kolorze khaki – przedstawiono w opisie.

Po raz ostatni Michał Kąkol był widziany 16 października w okolicach godziny 22 na ulicy Łokietka w Sopocie.

- Sprawdzany jest każdy sygnał i każda informacja. W przypadku posiadania informacji, które mogą przyczynić się do odnalezienia mężczyzny lub ustalenia jego miejsca pobytu, prosimy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 112 A - tel. 47 74 26222 (oficer dyżurny), dzwoniąc na numer alarmowy 112 albo zgłaszając się do najbliższej jednostki Policji - apelują funkcjonariusze.

Czytaj: Zaginął znany chirurg i onkolog. Gdzie jest Michał Kąkol? Trwają poszukiwania

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.