Znany i popularny krem z apteki wycofany ze sprzedaży. Wróci dopiero w przyszłym roku

Jak poinformował portal GdziePoLek.pl, krem Dermosan wycofano z obrotu. Powodem jest skład niezgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej. Krem zawiera substancje, która na terenie Unii Europejskiej jest niedozwolona jako składnik kosmetyków.

- Krem Dermosan N + R został wycofany z obrotu ze względu na zawartość składnika, który według rozporządzenia Komisji UE nie może już znajdować się w składzie kosmetyków. Producent jest w trakcie opracowywania nowej formuły kremu, który ma pojawić się w sprzedaży na początku przyszłego roku - poinformował GdziePoLek.pl.

Dermosan N+R to krem przeznaczony do miejscowego stosowania w codziennej pielęgnacji wszystkich rodzajów skóry. Preparat zawiera witaminy A i E, które regenerują oraz nawilżają naskórek zapewniając uczucie gładkiej i sprężystej skóry. Ponadto, pH kremu jest zbliżone do fizjologicznego odczynu skóry dzięki czemu środek nie wywołuje podrażnień.

