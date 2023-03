9 marca po raz pierwszy wręczyliśmy nagrodę Kobieta Rynku Zdrowia

W plebiscycie wybrano najbardziej wpływowe kobiety w polskiej ochronie zdrowia

Podczas gali finałowej, która odbędzie się w Katowicach w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, przedstawiliśmy nazwiska kobiet, które w rankingu zajęły najwyższe miejsca

Lista Kobiet Rynku Zdrowia wybranych przez nasze redakcyjne gremium pod przewodnictwem redaktorki naczelnej Pauliny Gumowskiej jest najlepszym dowodem na to, że ochrona zdrowia w Polsce ma swoje piękne, mądre i silne damskie oblicze. Spośród wielu setek zgłoszeń wyróżniliśmy 50 wspaniałych pań, których obecności na różnych płaszczyznach systemu ochrony zdrowia nie sposób nie zauważyć.

Wybraliśmy 50. najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia

Osobny plebiscyt poświęcony kobietom to nowość tegorocznego Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, która w tym roku po raz pierwszy w historii pojawiła się w rmach wydarzeń towarzyszących HCC z inicjatywy Rynku Zdrowia. Wyróżniliśmy managerki, lekarki, pielęgniarki, dyrektorki, konsultantki krajowe, dziennikarki i nie tylko. Choć piastują różne stanowiska, łączy je silny, dobry wpływ na polską ochronę zdrowia.

- Ławka kandydatów, spośród których wybiera się np. ministrów, składa się głównie z mężczyzn, bo wciąż za mało dbamy o to, by głos kobiet w publicznej debacie był słyszalny i by kobiety na tej ławce się w naturalny sposób znalazły. Czy kobiety powinny być ministerkami, prezeskami NFZ, szefowymi klinik, rektorkami, prezeskami firm medycznych? Oczywiście, pod warunkiem, że bez względu na płeć będą najlepsze w danej rekrutacji. To jedyny klucz. A nagroda Kobieta Rynku Zdrowia ma być sygnałem, że ławka ze świetnymi specjalistkami jest bardzo, bardzo długa – mówi Paulina Gumowska, redaktor naczelna portalu i magazynu Rynek Zdrowia.

50. najbardziej wpływowych kobiet w ochronie zdrowia:

Ewa Lech-Marańda - konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, dyrektor, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

- konsultant krajowy w dziedzinie hematologii, dyrektor, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie Anna Kostera-Pruszczyk - kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, członek Rady Centrum Doskonałości ds. chorób rzadkich i niezdiagnozowanych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

- kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, członek Rady Centrum Doskonałości ds. chorób rzadkich i niezdiagnozowanych, Warszawski Uniwersytet Medyczny Małgorzata Dziedziak - zastępca prezesa ds. operacyjnych, Narodowy Fundusz Zdrowia

- zastępca prezesa ds. operacyjnych, Narodowy Fundusz Zdrowia Magdalena Kołodziej - prezes zarządu, Fundacja My Pacjenci

- prezes zarządu, Fundacja My Pacjenci Krystyna Wechmann - prezes, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Federacja Stowarzyszeń "Amazonki”

- prezes, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Federacja Stowarzyszeń "Amazonki” Dorota Sands - kierownik, Zakład Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka

- kierownik, Zakład Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka Dominika Janiszewska-Kajka - zastępca dyrektora, Departament Lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia

- zastępca dyrektora, Departament Lecznictwa, Ministerstwo Zdrowia Joanna Parkitna - dyrektor, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

- dyrektor, Wydział Oceny Technologii Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Zofia Małas - prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

- prezes, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych Katarzyna Dubno - dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia, wiceprezes Adamed Pharma SA, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

- dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia, wiceprezes Adamed Pharma SA, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Nienke Feenstra - General Manager, Takeda Pharma Poland

- General Manager, Takeda Pharma Poland Magdalena Władysiuk - prezes EESTAHC, vice-president, HTA Consulting

- prezes EESTAHC, vice-president, HTA Consulting Barbara Misiewicz-Jagielak - dyrektor ds. relacji zewnętrznych, Grupa Polpharma, wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego

- dyrektor ds. relacji zewnętrznych, Grupa Polpharma, wiceprezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego Aleksandra Wilk - dyrektor, Sekcja Raka Płuca, Fundacja „To się leczy”

- dyrektor, Sekcja Raka Płuca, Fundacja „To się leczy” Irena Rej - prezes zarządu, DAGOMED PHARMA

- prezes zarządu, DAGOMED PHARMA Jolanta Budzowska - radca prawny, partner, Kancelaria BUDZOWSKA FIUTOWSKI I PARTNERZY

- radca prawny, partner, Kancelaria BUDZOWSKA FIUTOWSKI I PARTNERZY Marcelina Zawisza - wiceprzewodnicząca, Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Pracy, Parlamentarny Zespół ds. Szczepień i Promocji Zdrowia, Sejm RP IX kadencji

- wiceprzewodnicząca, Parlamentarny Zespół ds. Przyszłości Pracy, Parlamentarny Zespół ds. Szczepień i Promocji Zdrowia, Sejm RP IX kadencji Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska - ordynator, Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdański Uniwersytet Medyczny, przewodnicząca, Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych

- ordynator, Klinika Neurologii Rozwojowej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdański Uniwersytet Medyczny, przewodnicząca, Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych Renata Ruman-Dzido - prezes, Szpital Wojewódzki w Opolu

- prezes, Szpital Wojewódzki w Opolu Agnieszka Szuster-Ciesielska - wirusolog, zastępca dyrektora, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

- wirusolog, zastępca dyrektora, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Bożena Janicka - prezes, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia

- prezes, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia Klara Klinger - dziennikarka, Dziennik Gazeta Prawna

- dziennikarka, Dziennik Gazeta Prawna Elżbieta Gelert - posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

- posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Violetta Skrzypulec-Plinta - kierownik, Katedra Zdrowia Kobiety, kierownik, Zakład Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

- kierownik, Katedra Zdrowia Kobiety, kierownik, Zakład Zdrowia Reprodukcyjnego i Seksuologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Grażyna Cebula-Kubat - przewodnicząca, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

- przewodnicząca, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Marta Winiarska - prezes zarządu, Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed

- prezes zarządu, Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed Anna Zimny-Zając - współtwórczyni, Narodowy Test Zdrowia Polaków, redaktor naczelna, Medonet

- współtwórczyni, Narodowy Test Zdrowia Polaków, redaktor naczelna, Medonet Kamila Malinowska - dyrektor biura prezesa, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

- dyrektor biura prezesa, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Barbara Dziuk - posłanka na sejm VIII i IX kadencji, członek, Parlamentarny Zespół ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i Mundurowej Służby Zdrowia, członek, Kancelaria Sejmu

- posłanka na sejm VIII i IX kadencji, członek, Parlamentarny Zespół ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego i Mundurowej Służby Zdrowia, członek, Kancelaria Sejmu Małgorzata Zadorożna - dyrektor, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, Ministerstwo Zdrowia

- dyrektor, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, Ministerstwo Zdrowia Edyta Gadomska - zastępca dyrektora, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, Ministerstwo Zdrowia

- zastępca dyrektora, Departament Rozwoju Kadr Medycznych, Ministerstwo Zdrowia Iwona Niedzielska - lekarz kierujący, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny

- lekarz kierujący, Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny Barbara Stawarz - dyrektor naczelna, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

- dyrektor naczelna, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Monika Pintal-Ślimak - prezes, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych

- prezes, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych Katarzyna Pinkosz - dziennikarka medyczna, zastępca redaktora naczelnego, Świat Lekarza, szef działu, Zdrowie Premium Wprost

- dziennikarka medyczna, zastępca redaktora naczelnego, Świat Lekarza, szef działu, Zdrowie Premium Wprost Karina Jahnz-Różyk - konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii I Immunologii Klinicznej, Specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergologii i immunologii klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny

- konsultant krajowy w dziedzinie alergologii, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii I Immunologii Klinicznej, Specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergologii i immunologii klinicznej, Wojskowy Instytut Medyczny Edyta Szurowska - prorektor ds. klinicznych, kierownik zakładu, II Zakład Radiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

- prorektor ds. klinicznych, kierownik zakładu, II Zakład Radiologii, Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny Aleksandra Rudnicka - rzecznik, Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS, Społeczny Rzecznik Osób Objętych Opieką Paliatywną, członkini, Rada Organizacji Pacjentów, Ministerstwo Zdrowia, redaktor naczelna Głosu Pacjenta

- rzecznik, Stowarzyszenie na Rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS, Społeczny Rzecznik Osób Objętych Opieką Paliatywną, członkini, Rada Organizacji Pacjentów, Ministerstwo Zdrowia, redaktor naczelna Głosu Pacjenta Joanna Narbutt - konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii, Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii

- konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii, Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie dermatologii i wenerologii Maria Ochman - przewodnicząca, Krajowy Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”

Kobieta Rynku Zdrowia. Oto pierwsza dziesiątka ogłoszona na gali finałowej 9 marca podczas HCC

Wybór najbardziej topowych nazwisk na tle tak wielu zacnych osobowości nie był prosty. Dlatego z utęsknieniem wyczekiwaliśmy gali finałowej plebiscytu Kobieta Rynku Zdrowia. Wydarzenie miało miejsce 9 marca w czasie Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Wyróżnionych zostało wówczas 10 kobiet, których praca w najbardziej znaczący sposób przyczynia się do poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce i wpływa na rozwój medycyny.

Oto pierwsza dziesiątka plebiscytu:

Oto pierwsza dziesiątka Kobiet Rynku Zdrowia - najbardziej wpływowych kobiet w polskiej ochronie zdrowia:

Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Anna Rulkiewicz, prezes zarządu LUX MED Sp. z o.o. i wiceprezydent Konfederacji Lewiatan Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego Beata Małecka-Libera, senator RP, przewodnicząca Senackiej Komisji Zdrowia Maria Libura, ekspertka ds. zdrowia Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, kierownik Kliniki Wczesnego Zapalenia Stawów, zastępca dyrektora ds. klinicznych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie Klaudia Rogowska, dyrektor Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy.







