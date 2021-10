W ten weekend zmiana czasu 2021. Zegarki przestawimy o godzinę do tyłu

Już w ten weekend zmiana czasu 2021. Zegarki przestawiamy w nocy z 30 na 31 października. Wówczas wskazówkę zegara przesuniemy z godziny 3:00 na 2:00

Zmiana czasu z letniego na zimowy. Jak to wpłynie na nasze zdrowie? Każda zmiana czasu ma negatywny wpływ na organizm, bo zaburza nasz cykl biologiczny

Jak się okazuje, zmiana czasu na zimowy łączy się często z problemami z koncentracją, a nawet spadkami nastroju. Lista skutków ubocznych jest długa

Zmiana czasu 2021 na zimowy odbywa się zawsze w ostatni weekend października. W tym roku przestawiamy zegarki z 3:00 na 2:00 w nocy z 30 na 31 października.

Teoretycznie każdorazowa zmiana czasu ma dopasować okres dziennej aktywności człowieka do korzystania ze światła słonecznego, a także dla oszczędności energii elektrycznej.

W praktyce jednak zmiana czasu prowadzi do problemów z zachowaniem dobowego rytmu, czy też zaburzeń snu.

Dlaczego zmieniamy czas?

W Polsce zmiana czasu jest regulowana przez prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z rozporządzeniem rządu ponowna regulacja została wprowadzona w 2016 roku. Zgodnie z nią stosowanie czasu letniego i zimowego przedłużono do 2021 roku.

W 2018 roku przeprowadzono ankietę wśród reprezentantów UE, w której znaczna część opowiedziała się za zaprzestaniem zmian. W związku z tym w 2019 roku Parlament Europejski zatwierdził plan zniesienia zmiany czasu w państwach unijnych od roku 2021 roku, jednak Rada Unii Europejskiej opóźnia dalsze działania w tej sprawie.

Zmiana czasu na zimowy i jej wpływ na zdrowie

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że każdy organizm ma wypracowany własny rytm biologiczny, na który składają się cykle aktywności narządów oraz układów, co wpływa na ogólną kondycję. W związku z tym zmiana czasu z letniego na zimowy może spowodować złe samopoczucie, a nagłe zaburzenie rytmu aktywności ma bezpośredni wpływ na jakość snu.

Ponadto zmiana czasu na zimowy może przynieść inne negatywne skutki, które odbijają się na zdrowiu i życiu. Nim organizm przestawi się na inny rytm, może odczuwać brak apetytu, nadmierną senność czy problemy żołądkowe. Zazwyczaj organizm potrzebuje około tygodnia, aby przestawić się na nowy czas.

Co ważne, w pierwszych dniach okresu zmiany casu na zimowy, zwiększa się również ryzyko zawału czy udaru. Wszystko spowodowane jest skokami poziomu kortyzolu, adrenaliny oraz noradrenaliny. To wynik reakcji stresowej, podczas której uaktywnione zostają obronne reakcje hormonalne.

Zmiana czasu na zimowy może powodować:

nasilenie objawów depresyjnych;

rozregulowanie zegara biologicznego;

mniej energii;

ciągłe uczucie niewyspania;

rozdrażnienie oraz gorsza koncentracja.

Zmiana czasu. Czym są objawy jet-lag?

Jak już pisaliśmy zmiana czasu negatywnie odbija się na codziennym funkcjonowaniu, co może prowadzić do nieprzyjemnych dolegliwości określanych mianem jet-lag. To zjawisko bywa także określane syndromem zmiany strefy czasowej, ponieważ zwykle dotyka osób, które w szybkim tempie zmieniają strefę czasową (np. podczas lotu samolotem).

Takie objawy mogą się także rozwinąć przy zmianie godzin pracy czy przestawienia na tryb nocny.

Objawy jet-lag wynikają z zaburzeń cyklu snu i obejmują:

silne bóle głowy;

odczuwanie ciężkości w czaszce;

nadmierną senność;

zawroty głowy;

rozdrażnienie;

przemęczenie;

dezorientację;

zaburzenia gastryczne;

osłabienie apetytu.

Jak przeciwdziałać negatywnym skutkom zmiany czasu?

Zmiana rytmu snu wymaga odpowiedniego działania. Ponowna synchronizacja zajmuje nawet kilka tygodni. Jednak można zapobiec lub przyspieszyć adaptację za pomocą odpowiednich działań.

Ważne zasady po zmianie czasu:

odpowiedni odpoczynek w czasie przed zmianą;

przestawienie godzin snu, aby dopasować do nowych warunków;

unikanie kofeiny i alkoholu;

zapewnienie dużej ilości światła słonecznego albo światła białego;

nawodnienie organizmu;

krótkie drzemki w ciągu dnia;

regularna aktywność fizyczna;

zbilansowana dieta.

