Tony sprzętu medycznego, karetki, sale operacyjne. Tak Redemptoris Missio pomaga Afryce

Fundacja Redemptoris Missio od lat pomaga w organizowaniu opieki medycznej w krajach afrykańskich, dostarczając m.in. sprzęt medyczny

W Senegalu dobiega końca remont szpitala dla dzieci niedożywionych, a w Tanzanii powstaje Klinika dla Matki z Dzieckiem

Fundacja doposaży w sprzęt medyczny 14 ośrodków zdrowia w Kamerunie i stworzy salę operacyjną, w której w roku 2022 będą operować polscy lekarze

Pomoc dla Kamerunu. Szpitalne łóżka mają niekiedy ponad 70 lat

Kolejny krytyczny raport NIK o systemie ochrony zdrowia. Długa lista zaniedbań w rehabilitacji leczniczej

- Dzięki wsparciu z Polski w miejscowości Kithatu w Kenii otwarto właśnie Izbę Ratunkową. Projekt ten został zrealizowany dzięki współpracy Fundacji Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP - informuje szefowa Fundacji, Justyna Janiec-Palczewska.

Szybkie wdrożenie odpowiednich procedur medycznych pozwala zwiększyć szanse na przeżycie szczególnie u pacjentów, u których stan zagrożenia wystąpił nagle. Wypadki komunikacyjne, poparzenia, rany odniesione w wyniku napaści, ostry przebieg malarii u dzieci to w Afryce codzienność. Aby osiągnąć zakładany cel w projekcie zawarto także działania szkoleniowe prowadzone przez ekspertów z Polski. Zapewniono również ośrodkowi zdrowia dostęp do energii elektrycznej i wody, zakupiono karetkę.

50 ton pomocy: sprzęt medyczny i środki opatrunkowe

To nie jedyne działania jakie obecnie prowadzi Fundacja w Afryce. W Senegalu dobiega końca remont szpitala dla dzieci niedożywionych, a w Tanzanii powstaje Klinika dla Matki z Dzieckiem. Oba są finansowane ze środków pochodzących z Polskiego MSZ.

Ponadto w 2021 roku Fundacja zorganizowała sześć transportów z pomocą humanitarną do Kamerunu i Republiki Środkowoafrykańskiej o łącznej wadze blisko pięćdziesięciu ton. Poczty krajów afrykańskich z powodu pandemii nie przyjmują przesyłek spoza kontynentu, zatem przesyłanie pomocy odbywało się jedynie drogą morską. Wysyłane rzeczy to sprzęt medyczny i środki opatrunkowe. Fundacja wysłała również 100 tys. par okularów do Ghany i Togo.

- Dzięki współpracy z polskimi żołnierzami wysłaliśmy również pomoc do dotkniętych kryzysem ekonomicznym libańskich szpitali i placówek medycznych. Trafił tam sprzęt i stoły chirurgiczne pozyskane z Agencji Rezerw Materiałowych - dodaje Justyna Janiec-Palczewska i wymienia kolejne akcje:

W roku 2021 prowadziliśmy programy dożywiania w Kongo, Burundii, Republice Środkowoafrykańskiej (RCA), Kamerunie i RPA. Każdego dnia posiłek otrzymało około 3000 dzieci, co rocznie daje milion posiłków. W ramach programu "Adoptuj szkołę" wspieraliśmy funkcjonowanie dwóch afrykańskich szkół w Kamerunie i Republice Środkowoafrykańskiej.

Sprzęt medyczny, karetki, sala operacyjna

W ramach programu "Bezpieczna Mama" wyposażyliśmy w sprzęt medyczny i przeprowadziliśmy szkolenie dla personelu 31 izb porodowych w Republice

Środkowoafrykańskiej wolontariuszki zabrały ze sobą sprzęt, który pozwala

ratować tysiące afrykańskich mam.

Wolontariusze Fundacji ratownicy medyczni przeszkolili personel medyczny pomagający Pigmejom w RCA.

Okuliści stworzyli gabinet okulistyczny w Tanzanii, przeprowadzali tam również przywracające widzenie operacje zaćmy.

Za pośrednictwem polskich misjonarzy udzielaliśmy wsparcia na operacje chirurgiczne dla najbiedniejszych osób.

Zakupiliśmy trzy karetki dowożące pacjentów do misyjnych szpitali, wybudowaliśmy dwie szkoły w Kamerunie i na Madagaskarze noszące imię naszej zmarłej koleżanki Moniki Pacholak-Wiśniewskiej.

W ramach konkursu "Polska Pomoc Humanitarna" ogłoszonego przez polski MSZ Fundacja doposaży w sprzęt medyczny 14 ośrodków zdrowia w Kamerunie i stworzy salę operacyjną, w której w roku 2022 będą operować polscy lekarze.

Zaś w grudniu br. do Gambii wyruszyła czwórka wolontariuszy Fundacji. Pomogą tam w rozpakowaniu kontenerów z pomocą humanitarną.

Punkty dla farmaceutów za nowe aktywności zawodowe. Rozporządzenie MZ