RPP apeluje o realizację praw pacjentów ze szczególnymi potrzebami

Rzecznik Praw Pacjenta wskazuje, że regularnie otrzymuje informacje o ograniczeniach w dostępie do świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych. Okazuje się, że jednym z głównych powodów są trudności w komunikowaniu.

- Zwracam się do Państwa z prośbą o właściwą realizację prawa pacjentów ze szczególnymi potrzebami. Proszę zwrócić szczególną uwagę na empatyczne podejście do chorych, co z pewnością ułatwi rozpoznanie ich potrzeb – napisał rzecznik Bartłomiej Chmielowiec.