Pomoc dla Kamerunu. Szpitalne łóżka mają niekiedy ponad 70 lat

Fundacja Redemptoris Missio zebrała ponad 580 tys. zł na wyposażenie przychodni zdrowia oraz sali operacyjnej w Kamerunie

Działania polegające na zakupie sprzętu medycznego (np. inkubator, łóżka porodowe, aparaty USG, aparaty EKG, analizatory krwi, łóżka szpitalne, mikroskopy, ciśnieniomierze, wagi) będą prowadzone w 12 ośrodkach

W 2022 roku zorganizuje wyjazd chirurgów, by przeprowadzali tam operacje (przepuklin, przetok, i innych)

W ramach konkursu "Pomoc humanitarna 2021" organizowanego przez MSZ Fundacja Redemptoris Missio doposaży placówki medyczne w sprzęt.

Koszt projektu "Doposażenie ośrodków medycznych w Kamerunie" to 580 969,49 zł. Projekt będzie realizowany w roku 2021 i 2022, ale jego pozytywne rezultaty będą trwały latami.

Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia najuboższych mieszkańców Kamerunu, uchodźców z Republiki Środkowoafrykańskiej zamieszkujących tereny Kamerunu (okolice miast Garoua Boulai, Ndele i Bertoua) oraz przesiedleńców wewnętrznych, którzy uciekają z anglofońskiej części Kamerunu z powodu toczącej się tam wojny domowej.

Zakupiony sprzęt pozwoli na dokładniejszą diagnostykę badanych pacjentów i wdrożenie odpowiedniego leczenia. Cel projektu jest zgodny z założeniami Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

- Projekt zakłada zakup niezbędnego sprzętu medycznego, który przyczyni się do ratowania życia i zdrowia mieszkańców Kamerunu, przesiedleńców wewnętrznych oraz uchodźców z Republiki Środkowoafrykańskiej - podkreślono w informacji prasowej.

Trudność w dostępie do opieki medycznej skutkuje większą umieralnością, zwłaszcza wśród dzieci i kobiet w ciąży. Sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu po wybuchu światowej pandemii Sars-Cov-2. Wprowadzenie obostrzeń w kraju, a w szczególności zakazu przemieszczania się, przyczyniło się do jeszcze większego zubożenia społeczeństwa i zaostrzenia konfliktów społecznych.

W sytuacji, gdy opieka państwowa jest niedostępna dla przeciętnego mieszkańca Kamerunu, korzystają oni chętnie z pomocy misyjnych ośrodków zdrowia.

Działania projektowe, polegające na zakupie sprzętu medycznego (np. inkubator, łóżka porodowe, aparaty USG, aparaty EKG, analizatory krwi, łóżka szpitalne, mikroskopy, ciśnieniomierze, wagi) będą prowadzone w 12 ośrodkach.

- Z kolei w szpitalu misyjnym w Esseng wyposażymy salę chirurgiczną, a w drugiej połowie roku 2022 zorganizujemy wyjazd medyczny chirurgów, by przeprowadzali tam operacje (przepuklin, przetok, i innych). Pomysł doposażenia ośrodków zdrowia w Kamerunie zrodził się na bazie wieloletniego doświadczenia Fundacji i polskich misjonarzy. Dla lekarzy wyjeżdżających do ośrodków misyjnych najbardziej uderzający jest stan techniczny wyposażenia medycznego, jakim one dysponują - opowiada Justyna Janiec-Palczewska, szefowa Fundacji.

Łóżka szpitalne mają po 70 lat

Misjonarze codziennie muszą się zmagać nie tylko z brakiem prądu, ale również z brakiem podstawowego wyposażenia medycznego. Szpitalne łóżka mają niekiedy ponad 70 lat, podobnie jak łóżka ginekologiczne i porodowe.

Każdego dnia przychodnie i szpitale pomagają tysiącom osób, jednak ich pracę można by usprawnić dzięki zakupowi wyposażenia medycznego. Potrzebny jest sprzęt prosty i funkcjonalny, dostosowany do miejscowych warunków z możliwością serwisowania go na miejscu.

Z uwagi na panujące w Kamerunie złe warunki sanitarne, ubogą dietę, bardzo słaby dostęp do opieki medycznej, epidemie, endemiczne problemy zdrowotne (malaria, gruźlica, HIV), ale także niebezpieczne drogi, rozboje, terroryzm, drapieżniki - średnia długość życia mieszkańców wynosi zaledwie 52 lata. Dodatkowo ponad 30 proc. ludności żyje za mniej niż 5 zł dziennie.

Operacja Afryka. Fundacja zbiera środki na operacje dla dzieci z Afryki

Oczy Afryki: zaćma, jaskra, zapalenie spojówek. Pomogli polscy okuliści