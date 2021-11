Novo Nordisk wśród najlepszych miejsc pracy w Polsce dla "milenialsów"

Great Place To Work Institute opublikowało ranking najlepszych miejsc do pracy

Great Place To Work Institute we współpracy z The Economist co roku ogłasza listę najlepszych pracodawców w Europie (Europe’s Best Workplaces 2021).

Od trzech lat wyróżniane są firmy także w kategorii „10 Najlepszych Miejsc Pracy dla Milenialsów”, bo jak podkreślają organizatorzy, pokolenie milenialsów, czyli osób urodzonych po 1980 roku, zaczyna dominować na rynku pracy.

Szacuje się, że do 2025 roku osoby z pokolenia Y będą stanowić nawet 75 proc. wszystkich pracowników.

- Często panuje przekonanie, że najlepszym miejscem do pracy dla tego pokolenia są firmy informatyczne i związane z nowymi technologiami. W tym roku podium należało do przedstawicieli trzech innych sektorów - mówi Maria Zakrzewski, prezes zarządu firmy badawczej Great Place to Work Polska.

Firma farmaceutyczna najlepsza w rankingu dla "milenialsów"

1. miejsce w polskim rankingu zajęła firma farmaceutyczna Novo Nordisk tworząca innowacyjne rozwiązania terapeutyczne w obszarze diabetologii, otyłości oraz rzadkich chorób hematologicznych i endokrynologicznych.

- Siła naszej firmy opiera się na różnorodności. Każdy z nas ma inne kompetencje, doświadczenia i z tej różnorodności czerpiemy. Stawiamy na wymianę wiedzy, integrację różnych pokoleń oraz przede wszystkim poszanowanie różnych punktów widzenia wśród pracowników - tłumaczy Anna Trzebińska, People&Organization Director Novo Nordisk.

- Jesteśmy niezwykle dumni, że nasza firma zyskała miano najlepszego miejsca pracy dla przedstawicieli pokolenia Y - dodaje Trzebińska.

