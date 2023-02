Fake newsy, trolle, czasem celebryci. Plaga medycyny XXI wieku. Jak się przed nią ustrzec?

„Fake newsy i trolle. Plaga medycyny XXI wieku” - to temat jednego z paneli dyskusyjnych w ramach VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbędzie się 9 marca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach

Do grona internetowych trolli, szerzących z rozmysłem medyczne teorie spiskowe, jak na przykład te związane ze szczepieniami i szczepionkami, trzeba niestety dodać niektórych „celebrytów”, którzy uwierzyli, że są nieomylni i kreują własną rzeczywistość

Czy rzeczywiście dr Google jest „całym złem” i plagą współczesnej medycyny? A może to jednak dobrze, że pacjenci szukają informacji na temat swojej choroby i jak ją leczyć?

Jak walczyć z medycznymi fake newsami i pseudoautorytetami? – Jedyną drogą jest edukacja – podkreśla Krzysztof Suszek, który sesję będzie moderował

To tylko narzędzia – jak je wykorzystamy, zależy od nas

Dr Google, internet – to świetne narzędzia poszukiwania informacji współczesnego człowieka. Źródło ogromnej wiedzy, którą mamy „pod ręką” w naszych smartfonach. Niestety, często bezkrytycznie wierzymy nawet w największe bzdury..

- Do stawki internetowych trolli, szerzących medyczne teorie spisowe, jak na przykład te związane ze szczepieniami i szczepionkami, niestety musimy dodać niektórych naszych „celebrytów”. Wystarczy przypomnieć Beatę Pawlikowską, która uznała się za ekspertkę i wywołała burzę wśród ekspertów lekarzy z zakresu psychologii i psychiatrii swoimi wywodami na temat depresji, czy Edytę Górniak, ze swoimi teoriami na temat szczepień – mówi Krzysztof Suszek, przewodniczący rady Fundacji „Misja Medyczna", który będzie moderował sesję „Fake newsy i trolle. Plaga medycyny XXI wieku” w ramach VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, na którą zapraszamy 9 marca (godz. 16:30) do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

Dodaje: - Przykładów jest wiele, jak chociażby specjalista od „szumów usznych”, który przez lata zapraszany był do telewizji w roli eksperta, a okazało się, że nie jest nawet lekarzem. Niestety, niektórzy „celebryci”, którzy są dzisiejszymi idolami, wzorcem dla wielu, zwłaszcza młodych ludzi, zaczynają kreować własną rzeczywistość i wymądrzać się na temat czegoś, o czym nie mają pojęcia. To powoduje wiele szkód. Niestety, ludzie ich słuchają i wierzą w to, co mówią w telewizji czy napisali w internecie.

- Pozostaje jednak pytanie — czy internet i dr Google rzeczywiście są plagą i złem współczesnej medycyny? W trakcie panelu będę starał się zadać dość przewrotne pytanie ekspertom – czy to dobrze, że pacjenci przychodzą do lekarza wyedukowani, mają jakąś wiedzę na temat swojej choroby, tego, jak można i czym można ją leczyć. Czy to dobrze, że dyskutują z lekarzem, przekonani o swej racji i wiedzy — mówi Suszek.

Podkreśla, że czasami zdarza się tak, że pacjenci rzeczywiście mają sporą wiedzę o nowych lekach i terapiach, a lekarze, choć powinni, nie zawsze mają czas na pogłębianie swojej wiedzy. I może jednak dobrze, że jest "dr Google", a pacjenci się swoją chorobą interesują.

- Internet, dr Google jest tylko narzędziem. Od nas zależy, jak będziemy te narzędzia wykorzystywać, czy będziemy wiedzę czerpać z uznanych źródeł, potwierdzoną rzetelnymi badaniami naukowymi, czy posiłkować się teoriami „wyssanymi z palca”, powtarzanymi przez pseudoautorytety – podkreśla Krzysztof Suszek.

Jak walczyć z fake newsami i pseudoautorytetami?

Jak podkreśla moderator sesji „Fake newsy i trolle. Plaga medycyny XXI wieku” jedyną metodą walki z takimi zjawiskami jest edukacja.

- Jest grupa lekarzy, którzy edukują społeczeństwo, którym chce się pisać i rzetelnie informować, publikować różne badania i ich wyniki, którym chce się odpowiadać na pytania. I chwała im za to. Taką świetną pracę wykonuje dr Bartosz Fijałek nie tylko w social mediach. To moim zdaniem jedyna droga do tego, aby zwalczać fake newsy, choć zapewne nie wszystkich da się do rzetelnej wiedzy przekonać – podkreśla Suszek.

Jak dodaje, niestety łatwiej jest zaprosić do telewizji, radia czy namówić na wywiad prasowy celebrytę – który będzie opowiadał „bajki o żelaznym wilku”, o tym, jak będzie leczyła nowotwory witaminą C lewoskrętną, bo to się medialnie dobrze sprzeda, niż rozmawiać merytorycznie z ekspertem, na przykład dr. Fijałkiem, który używa języka medycznego i pokazuje dowody naukowe, że nie należy leczyć chorób ani lewo-, ani prawoskrętną witaminą, tylko należy udać się do specjalisty.

- To chyba też jest problem mediów i ich podejścia do problematyki zdrowia i rzetelności przekazywanych w tym zakresie informacji. Pozostaje też pytanie, gdzie dziennikarz może taką wiedzę zweryfikować. Czy mogą ją na przykład zautoryzować Okręgowe Izby Lekarskie, czy Izby Aptekarskie? Problemem jest też to, że dzisiaj „dziennikarzem” czuje się niemal każdy i publikuje na swoich profilach społecznościowych coś, co w jego przekonaniu jest jedyną prawdą – podsumowuje Krzysztof Suszek.

Na sesję „Fake newsy i trolle. Plaga medycyny XXI wieku”, w ramach VIII Kongresu wyzwań Zdrowotnych, zapraszamy 9 marca o godzinie 16.30 do Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. W dyskusji wezmą udział m.in.: Rozalia Derewenda-Zasłona, kierownik Zespołu Komunikacji PZU Zdrowie S.A., Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. zagrożeń epidemicznych, prezes zarządy Fundacji Instytut Profilaktyki Zakażeń, Grzegorz Rychwalski, wiceprezes zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Łukasz Szmygel, przewodniczący Zespołu ds. wizerunku lekarza i lekarza dentysty NIL. JuŻ dziś się ZAREJESTRUJ

