Duża zmiana w NFZ. Od października wniosku o EKUZ nie złożymy już mejlem

Od 1 października nie można już złożyć wniosku o EKUZ (Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego_ za pomocą mejla

W przypadku składania wniosku o EKUZ w przypadku wyjazdu turystycznego, można wybrać drogę online, ale wniosek można wówczas złożyć jedynie za pomocą konta IKP lub ePUAP

EKUZ jest dokumentem unijnym potwierdzającym praw do bezpłatnego leczenia w państwach UE albo EFTA

EKUZ od października. Wniosku nie złożymy mejlem

Zmiana w składaniu wniosków o EKUZ dotyczy wyłącznie wniosków o wyjazd turystyczny. Jeżeli wniosek o EKUZ dotyczy wyjazdu związanego z pracą, nadal można składać go za pomocą mailem.

Od 1 października turystyczny wniosek o EKUZ możemy złożyć:

poprzez konto na IKP;

za pomocą platformy ePUAP;

osobiście w oddziałach wojewódzkich i delegaturach NFZ;

pocztą tradycyjną na adres oddziałów wojewódzkich albo delegatury NFZ.

Czym jest karta EKUZ?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) to dokument unijny potwierdzający prawo do bezpłatnego leczenia w każdym państwie UE albo EFTA. Jest to bardzo ważny w podróży i w trakcie pobytu za granicą dokument, dzięki któremu na terenie UE - w razie wypadku czy choroby - nie będziemy musieli ponosić kosztów leczenia z własnej kieszeni. Należy pamiętać, że zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony.

Warto pamiętać, że karta jest wystawiana dla każdej osoby oddzielnie.

Zakres EKUZ. Jakie leczenie obejmuje?

nieplanowanego i niezbędnego

w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa

na tych samych zasadach, z jakich korzystają z niego obywatele danego kraju.

Jak uzyskać EKUZ?

osoby ubezpieczone (np. wciąż pracujące czy też będące na emeryturze)

osoby nieubezpieczone, mające prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do 18 lat, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica).

IKP cieszy się dużą popularnością

Jak przypomina portal, składanie wniosków o EKUZ za pomocą IKP działa od 11 lipca 2020 roku. Z kolei do połowy lipca tego roku, liczba wydanych kart na podstawie elektronicznych wniosków wzrosła do 70 proc. Portal dla pacjenta podkreśla, że w tym czasie usprawniono automatyczną obsługę wniosków, których wpływa w sezonie wakacyjnym ponad 150 tysięcy miesięcznie.

Jakie korzyści płyną z IKP?

na profilu można znaleźć informację na temat wydanej EKUZ i okresem jej ważności

informacja o złożonym wniosku o EKUZ

komunikat o wydaniu EKUZ.

