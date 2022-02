Pracownicy szpitala tymczasowego w Poznaniu uczcili 96. urodziny swojej pacjentki. Kobieta po operacji nogi zachorowała na COVID-19 i trafiła do placówki

To coś pięknego i dobrego, co nie występuje w dzisiejszych czasach - skomentowała wydarzenie wnuczka kobiety

To kolejna wzruszająca historia z Poznania. Placówka, która zawiaduje szpitalem tymczasowym niedawno uratowała pacjenta z pocovidowymi komplikacjami, który przez 46 dni leżał pod ECMO

96. urodziny na oddziale covidowym. Medycy zrobili swojej pacjentce ogromną niespodziankę

Medycy ze Szpitala Tymczasowego w Poznaniu zorganizowali urodziny swojej pacjentce, która na oddziale covidowych skończyła 96 lat - pisze na Facebooku Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu.

- Pandemia jest ciężkim czasem zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego, a takie gesty są na wagę złota - czytamy na profilu szpitala. Placówka życzyła pacjentce dużo zdrowia, a pracownikom dziękuje za ogromne serca.

Jak poinformowała na Facebooku pani Paulina, wnuczka pacjentki, kobieta po operacji nogi zachorowała na COVID-19 i została przewieziona do Szpitala Tymczasowego na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Podkreśla, że pracownicy z oddziału, na którym leży babcia, "zorganizowali super urodziny".

- To, co zrobili, to coś pięknego, dobrego, co w dzisiejszych czasach jest raczej niespotykane - napisała pani Paulina. "Super szpital i cudowni ludzie tam pracują" - dodała

46 dni pod ECMO

W ubiegłym tygodniu szpital im. Heliodora Święcickiego poinformował o 30-letnim pacjencie, panu Łukaszu, który z powodu pocovidowego zapalenia płuc został przetransportowany przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe do placówki 2 grudnia. Wcześniej był hospitalizowany w szpitalu w Ostrowie Wielkopolskim. Przyczyną hospitalizacji było zapalenie płuc po COVID-19. Jak podał szpital, pacjent był w stanie krytycznym, a ponadto nie zaszczepił się przeciw COVID-19.

Z wpisu dowiadujemy się także, że "próby terapii konwencjonalnej, czyli wentylacja płuc przy pomocy respiratora i układanie pacjenta w pozycji na brzuchu, które poprawia utlenowanie krwi przepływającej przez chore płuca nie wystarczały", więc lekarze podłączyli chorego do aparatu ECMO, czyli urządzenia natleniającego krew poza ciałem pacjenta. Aparatura towarzyszyła przez 46 dni panu Łukaszowi, który dodatkowo był w stanie śpiączki farmakologicznej - a wszystko po to, by mogły regenerować się jego płuca. Finalnie, w środę 9 lutego pacjent opuścił szpital, by kontynuować leczenie i podjąć rehabilitację.